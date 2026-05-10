◇UFC328 フライ級タイトルマッチ ＜王者＞ジョシュア・ヴァンー＜挑戦者＞平良達郎（2026年5月9日 米国・ニュージャージー プルデンシャル・センター）

世界最高峰の格闘技団体「UFC328」が9日（日本時間10日）に米国・ニュージャージーのプルデンシャル・センターで開催。セミファイナルでは平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）がフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に挑戦したが、5RTKO負け。日本人初のUFC王者誕生とはならなかった。試合後にジャッジペーパーが公開された。

またしてもUFCの頂点に日本人が立つことはできなかった。1Rはテイクダウンに成功して優勢に進めた平良。しかし2R終了間際に右ストレートを被弾したダウンを喫した。かなり大きなダメージも残って、その後の3Rもスタンドの展開で厳しい展開もあり、グラウンドでもリアネイキッドチョークを極められそうになる場面もあった。

4Rに反撃する場面もあったが、5Rに悪夢が待っていた。打撃を被弾すると、防戦一方になるとレフェリーストップ。TKO負けを喫して日本人初UFC王座奪取は叶わなかった。試合直後にはマウスピースを投げて悔しさを爆発させた。

「UFCNEWS」公式Xが試合後にジャッジペーパーを公開。4R終了時点でジャッジ2人が39―36、38―37でヴァンを支持。そしてこの2人は3Rを10―8でヴァンにつけていた。

残り1人は38―38とドローになっていた。