【漢字クイズ】「津久井浜」はなんて読む？答えはひらがな5文字！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「津久井浜」はなんて読む？

「津久井浜」という漢字を見たことはありますか？

神奈川県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。

いったい、「津久井浜」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「つくいはま」でした。

津久井浜駅は、神奈川県横須賀市に位置する駅。

レジャーの起点駅であり、武山や砲台山、三浦富士などをめぐるハイキングコース、いちご狩り、さつまいも掘り、みかん狩りなど、恵まれた自然のなかで多種多様なレジャーが楽しめます。

また、駅のそばにある市民農園には、丹精こめて育てた野菜や花を見ることができるそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『京急電鉄』

ライター Ray WEB編集部