【漢字クイズ】「津久井浜」はなんて読む？答えはひらがな5文字！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「津久井浜」はなんて読む？
「津久井浜」という漢字を見たことはありますか？
神奈川県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。
いったい、「津久井浜」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「つくいはま」でした。
津久井浜駅は、神奈川県横須賀市に位置する駅。
レジャーの起点駅であり、武山や砲台山、三浦富士などをめぐるハイキングコース、いちご狩り、さつまいも掘り、みかん狩りなど、恵まれた自然のなかで多種多様なレジャーが楽しめます。
また、駅のそばにある市民農園には、丹精こめて育てた野菜や花を見ることができるそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『京急電鉄』
ライター Ray WEB編集部