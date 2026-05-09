【7位〜12位】5月10日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。



恋愛運

相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。



金運

基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。



ラッキーアイテム：ボディソープ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。金運基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。ラッキーアイテム：ボディソープラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。そのなかでなにを、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、ものごとがすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人とのなかで、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイディアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提でものごとを見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。



恋愛運

なにげなく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。



金運

貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。



ラッキーアイテム：ギンガムチェック



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。



恋愛運

恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。



金運

自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。



ラッキーアイテム：パソコン



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事やまわりの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。



恋愛運

どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚でわかる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。



金運

なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。



ラッキーアイテム：水筒



ラッキーカラー：アイボリー