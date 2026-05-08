“打てる捕手”の評価上昇も…ド軍25歳の未熟さに同僚たちが苦言「カメラ前での発言には気をつけたほうがいい」

グラウンド上で結果を出し、声価を高めているラッシング(C)Getty Images

群雄割拠のメジャーリーグで研鑽を積んでいる25歳は、時に粗暴な振る舞いも見せてしまう。ドジャースのダルトン・ラッシングだ。

今シーズンから完全にメジャーロースターに定着し、正捕手のウィル・スミスと併用される形での出場が続いているラッシング。ここまで19試合で、打率.328、7本塁打、17打点、長打率.714、OPS1.124と自慢の打力を発揮している。

【動画】“打てる捕手”ラッシングは自身初の満塁弾を豪快に放った

いわゆる「打てる捕手」として声価を高めているラッシングだが、時に激しい闘争心が裏目に出る時もある。

4月21日（現地時間）のジャイアンツ戦では、本塁への生還を図った相手野手イ・ジョンフと衝突。ぶつかった直後にFワードを用いた言葉を放ったとされる映像が拡散された。さらに4日後のカブス戦でも、二盗を許した直後に相手走者に対して「デブ野郎」という侮辱的な言葉を浴びせたことが明るみに。打席に立っていたニコ・ホーナーが「『何を言ってるんだ？』と戸惑った」と漏らし、物議を醸した

いずれも相手チームへのリスペクトに欠ける言動である。本人は地元紙『California Post』で「自分がどんな選手であるか、フィールドでどれだけ素晴らしいかということで僕は嫌がられたい。口にした言葉のせいではなくね。『悪い奴』なんてイメージは作りたくない」と猛省しているが、現状で「悪童」のレッテルを貼られている感は否めない。

グラウンド上でハイパフォーマンスを続けているだけに、「勿体ない」とも言える。それだけに百戦錬磨の仲間たちは、ラッシングに自制を諭す。MLB通算2470安打を誇る強打者フレディ・フリーマンは、米メディア『The Athletic』で「ダルトンはグラウンド上で、時々盲目的になって、我を忘れてしまうことがある」と指摘した。