キンプリで「わがままを聞いてくれそうな彼氏」はどっち？ 令和の現役女子高生が選んだのは……
歌やダンスだけでなく、ドラマやバラエティなど、多方面にわたって活躍を見せるKing & Princeの永瀬廉さんと高橋海人（※高ははしごだか）さん。もしもこの2人が「彼氏」だったとしたら、どちらがより自分のわがままを受け止めてくれそうでしょうか。
ワカモノリサーチは、令和の現役女子高生を対象に、キンプリで「わがままを聞いてくれそうな彼氏はどっち？」に関するインターネット調査を実施しました。気になる2択の結果をご紹介します！
【2人体制後の「好きなキンプリの曲」ランキング、1位は？】
高橋さんを選んだ女子高生からは、「なんでもいいよって言ってくれそう」「ふわふわしててわがままとか気にせず聞いてくれそう」「お姫様扱いしてくれそう」など、「優しい」「甘やかしてくれそう」というイメージを持つ意見が圧倒的でした。
また、高橋さん自身のキャラクターに対しても「海ちゃんの方が甘えてきそう」といった声もあり、包容力と可愛らしさをあわせ持つ彼氏像を期待する声が目立ちました。
永瀬さんを選んだ女子高生からは、「グループでお兄ちゃんポジだから」「大人の余裕がありそうだから」「ツンデレそう」「溺愛してくれそう」「好きな人には尽くしてくれそう」などの声がありました。
永瀬さんに対しては、「お兄ちゃん感」や「大人っぽさ」を感じている高校生が多いようです。クールな印象があるからこそ、自分の前だけで見せてくれる「ツンデレ」な優しさや、実は「彼女を溺愛していそう」というギャップに魅力を感じるという回答が多く寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
ワカモノリサーチは、令和の現役女子高生を対象に、キンプリで「わがままを聞いてくれそうな彼氏はどっち？」に関するインターネット調査を実施しました。気になる2択の結果をご紹介します！
わずかな差で「高橋海人」さんが上回る！ 「お姫様扱いしてくれそう」の声調査の結果、高橋海人さんが「51.6％」、永瀬廉さんが「48.4％」と、ほぼ互角ながらも高橋さんがわずかに上回る結果となりました。
高橋さんを選んだ女子高生からは、「なんでもいいよって言ってくれそう」「ふわふわしててわがままとか気にせず聞いてくれそう」「お姫様扱いしてくれそう」など、「優しい」「甘やかしてくれそう」というイメージを持つ意見が圧倒的でした。
また、高橋さん自身のキャラクターに対しても「海ちゃんの方が甘えてきそう」といった声もあり、包容力と可愛らしさをあわせ持つ彼氏像を期待する声が目立ちました。
僅差の「永瀬廉」さん。期待されるのは「ツンデレ」“溺愛彼氏”感一方、48.4％の支持を集めた永瀬廉さんには、高橋さんとはまた異なる「彼氏像」が投影されているようです。
永瀬さんを選んだ女子高生からは、「グループでお兄ちゃんポジだから」「大人の余裕がありそうだから」「ツンデレそう」「溺愛してくれそう」「好きな人には尽くしてくれそう」などの声がありました。
永瀬さんに対しては、「お兄ちゃん感」や「大人っぽさ」を感じている高校生が多いようです。クールな印象があるからこそ、自分の前だけで見せてくれる「ツンデレ」な優しさや、実は「彼女を溺愛していそう」というギャップに魅力を感じるという回答が多く寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)