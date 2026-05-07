またまた可愛いの発見ーーーッッ！！【ガチャ】スマホ・ポーチにつけたい♡「サンリオチャーム」

「こんな場所にもできたの！？」と驚くほどの勢いで、設置場所が広がっているカプセルトイマシン。トイの新作が続々登場している様子から、その人気の高さもうかがえます。トイのクオリティの高さに加え、どのデザインが出るかわからないワクワク感やガチャガチャとハンドルを回す楽しさに、大人でも虜になっている人が多いのでは。今回は、そんな中でも特に注目してほしい【サンリオ】キャラクターの【ガシャポン®】にフォーカス！ スマホストラップやポーチに付けて一緒にお出かけしたくなったりしそうな、可愛いチャームをぜひチェックしてみて。

出合えたらラッキー！？ どの子が出ても可愛い

「販売しても1時間もあれば全国どこでもすぐに売り切れ、、」「そもそもあまり見かけない」と、@198_0kさんがコメントしているのは「ハローキティ めじるしアクセサリー」。全6種類すべてがキティちゃんで、カニカンとシリコンリングが付いているのでポーチやバッグ等に簡単に付けられるところも嬉しいポイント。リング部分をペットボトルや傘などに通せば、取り間違い防止の目印として便利に使えます。@198_0kさんは、「どれが出ても全部が全部かわいい」と夢中になっている様子。

春らしいピンク色で細部まで可愛い！

「ハローキティ」の他に「ポチャッコ」、「クロミ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」という、おなじみのキャラクターが5種類登場しているのは「サンリオキャラクターズ ワントーンマスコット ～桜～」。桜の花を抱えたキャラクターたちが、ピンクと白でカラーリングされ、春を盛り上げています。ボールチェーンのメタリックピンクが目をひき、バッグに付ければ、さり気ないワンポイントアクセサリーになりそう。

どちらも、トイが入ったマシンを探すだけで苦労しそうな様子がうかがえます。1回\300（税込）なので、奇跡的に出合えたら迷わず回してみて！

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※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N