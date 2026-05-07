歌手の杉山清貴が７日、９日に栃木・足利市、１０日に群馬・藤岡市で予定していた公演の延期を自身のＳＮＳで発表した。「本人の喉の炎症の為、やむを得ず公演を延期とさせていただきます」とし、直前の告知になったことを「心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。足利公演は来年の２月１１日、藤岡公演は６月１３日に同じ会場で振替公演を実施する。

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杉山清貴アコースティックソロツアー２０２６

中止延期のお知らせ

５月９日（土）あしかがフラワーパークプラザ及び５月１０日（日）藤岡市みかぼみらい館にて開催を予定しておりました杉山清貴アコースティックソロツアー２０２６の公演は、杉山清貴本人の喉の炎症の為、やむを得ず公演を延期とさせていただきます。直前まで回復に向けて調整を試みたものの、万全の状態で公演を実施出来ないという判断に至りました。直前のお知らせとなりました事、ご来場を予定されていらっしゃいましたお客様には多大なるご迷惑・ご心配をお掛け致しますことを心より深くお詫び申し上げます。

尚、公演中止による振替公演は以下の日程とさせて頂きます。 本公演を楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様には、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解をいただけますようお願い致します。

５月９（土)あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）

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【延期日程】２０２７年２月１１日（木・祝）１４：３０開場１５：００開演

５月１０（日) 藤岡市みかぼみらい館

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【延期日程】２０２６年６月１３日（土） １４：３０開場１５：００開演