「綾瀬はるかじゃん」ものまね芸人、“マチアプ”比較ショットに「完全同一人物で草」「期待値超えてくる」反響
「綾瀬はるかじゃん」ものまね芸人、“マチアプ”比較ショットに「完全同一人物で草」「期待値超えてくる」反響
ものまねタレントの沙羅さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。マッチングアプリのプロフィール風の写真と実際に会った際の写真を比較したショットを公開しました。
【写真】お笑いタレントのマチアプ風？ 比較ショット
「期待値超えてくる」沙羅さんは「マチアプでマッチした人 実際に来た人」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は赤い服を着て丁寧なメイクをしたプロフィール風ショットで、綾瀬はるかさんのものまねをした際の写真のようです。対する2枚目は、同じく赤いニット姿で屋外で撮影された自然体の写真です。“加工後と実物のギャップ”をネタにした比較投稿のようですが、どちらも変わらぬ美しさが印象的。
コメントでは「変わらんくね？」「完全同一人物で草」「期待値超えてくるし、実物の方がもっと可愛い」「変わらないってオチも珍しい(笑)」といった声や、「左右共に綾瀬はるかに見えた」「綾瀬はるかじゃん」「ちょっと頑張れば綾瀬はるかじゃんw」など、2枚目の写真も綾瀬さんに似ているという声も多く集まっています。
「雰囲気が凄いです！！！」さまざまな芸能人のものまねショットを投稿している沙羅さん。3月7日には「北川景子さんのものまねです」とつづり、1枚の写真を公開しました。濃いアイメイクと絶妙な表情で、俳優の北川景子さんに扮したショットを披露。コメントでは「似てる〜」「成り切った時の醸し出す雰囲気が凄いです！！！」「大塚愛さんにも見えますね」など、さまざまな声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
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