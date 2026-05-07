伍代夏子、青森の別荘で夫・杉良太郎＆愛犬たちと過ごす“こどもの日”ショット披露「杉良太郎さんめっちゃお茶目」「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」
歌手の伍代夏子（64）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。青森県下北半島の別荘で過ごしていることを報告していた伍代は、夫で歌手・俳優の杉良太郎（81）と愛犬たちとオフを満喫する“自然体”な夫婦ショットを披露した。
【写真】「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」青森の別荘で過ごす“家族ショット”を披露した伍代夏子
伍代は「下北で迎える、端午の節句 今日はとても良いお天気です。我が家の男子たちはとても元気にお庭を走り回っています」とのコメントとともに、杉と並んで愛犬を抱っこし、鯉のぼりを片手に笑顔を見せる写真をアップ。
また別の投稿では、「いっぱい遊んだあとのオヤツは…ちまき！お約束の新聞兜で〜す」と、桜をバックに新聞紙で折られた兜を杉と愛犬たちがかぶってみせるほほ笑ましいショットも披露した。
これらの投稿にファンからは「杉良太郎さんめっちゃお茶目」「杉様お似合いです 伍代夏子さん綺麗や―」「杉様 なっちゃん オーラが画面越しからもキラキラ 美男美女」「パパとママと子供達…素敵なこどもの日ですね」「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」「リク君そらちゃん いっぱい遊んで楽しかったですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」青森の別荘で過ごす“家族ショット”を披露した伍代夏子
伍代は「下北で迎える、端午の節句 今日はとても良いお天気です。我が家の男子たちはとても元気にお庭を走り回っています」とのコメントとともに、杉と並んで愛犬を抱っこし、鯉のぼりを片手に笑顔を見せる写真をアップ。
これらの投稿にファンからは「杉良太郎さんめっちゃお茶目」「杉様お似合いです 伍代夏子さん綺麗や―」「杉様 なっちゃん オーラが画面越しからもキラキラ 美男美女」「パパとママと子供達…素敵なこどもの日ですね」「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」「リク君そらちゃん いっぱい遊んで楽しかったですね」などのコメントが寄せられている。