シャトレーゼで買える抹茶好きさん歓喜の本格スイーツ3選！

手頃な価格で本格スイーツが楽しめるシャトレーゼ。中でも抹茶シリーズは、宇治抹茶や八女抹茶など素材にこだわった本格派がそろっているのが魅力です。

100円台〜でもしっかり濃い味わいが楽しめるのも人気の理由。今回は、抹茶好きにぜひチェックしてほしい3品を紹介します。

濃さ・和感・食べ応えどれも抜群！

●なんばんショコラサンド 八女産抹茶（194円）

軽い食感のサブレに、抹茶チョコをサンドした焼き菓子。八女産抹茶ならではのコクとほろ苦さが、チョコの甘さとバランスよく重なります。個包装なので、まず1つ試したいという人にもおすすめの手軽さです。

SNSには「このシリーズいつもおいしいけど、今回は神！」「甘いもの苦手だけどこれは美味すぎる...」とコメントがあがっています。

●宇治抹茶わらび餅のクリームあんみつ（367円）

抹茶わらび餅、あんこ、クリームが一度に楽しめる贅沢な一品。ぷるんとしたわらび餅と、なめらかなクリームの組み合わせがクセになります。宇治抹茶の香りがしっかり感じられ、和スイーツ好きにはたまらない満足感ですよ。

SNSには「抹茶好きにありがたすぎる」「ずっと食べてたい...」といった声が。ひとつでしっかりデザート感があるのもポイントです。

●濃茶のショコラデザート（475円）

名前の通り濃茶レベルのしっかりした苦みとコクが特徴。抹茶とショコラが合わさった、リッチで大人っぽい味わいです。なめらかな口どけで、まるで専門店のデザートのような満足感がありますよ。

「抹茶のスイーツを欲してた私にめちゃくちゃはまってる」「抹茶と小豆が楽しめて超幸せ」とSNSにコメントが。抹茶の濃さ重視派なら、まずこれを選んで間違いなしです。

シャトレーゼの抹茶スイーツは、価格以上のクオリティが魅力。気分やシーンに合わせて選べば、満足度の高い抹茶時が楽しめますよ。気になる商品はぜひ試してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部