歌手の大石まどかが3日、自身のインスタグラムを更新。大物芸能人夫婦の別荘を訪れたことを明かした。



【写真】圧倒される豊かな水量を誇る川の流れ スケールが違う絶景の連続

大石は「下北半島の杉さん、伍代さんの別荘から帰ってきましたぁ～」と、1999年に結婚した歌手・伍代夏子、歌手で俳優の杉良太郎の青森県にある別荘を訪れたことを報告。JRの七戸十和田駅前で大きなキャリーケースが写った、伍代、歌手の岩本公水との3ショットなどを公開した。



「最高すぎましたっっ!! !!」と興奮気味に振り返った投稿では「広～いお庭にたっくさんの木々、キラキラの川。 山菜にブルーベリー、さくらんぼに肉厚すぎる椎茸まで…自然の恵みがいっぱい」と続け、アップしたのは森のせせらぎ、豊かな水量を誇る川などケタ違いのスケールを感じさせるカットだった。



景色だけではなく、大自然ならではのイベントもあったようで、「さらにさらに 可愛い鳥さんや動物にも会えて 公水ちゃんと2人で大興奮!! !!」と猿の絵文字を挟みながら記し、「『すごーい！』『楽しいー！』が止まらなくて、 ずーっとはしゃぎっぱなしでした」と振り返った。



3人で料理もしたそうで、「しどけ、ウド、こごみ、タラの芽…春のごちそうがずら～～～っとテーブル並んで ごちそうがいっぱいに、どこか懐かしくて、 心まで満たされて 幸せすぎて、お腹がパンパンになるまで食べました。」という。さらに、しどけ(山菜)と大きな椎茸をおみやげにもらったことを明かし、杉と伍代らへの感謝をつづった。



伍代も1日に「まどかさん、公水ちゃんが下北半島の我が家へ遊びに来てくれました」と訪問を明かし、3日には「山の暮らしを満喫中～」「下北半島屈指の絶景ポイントといわれる河内川渓谷へ… 新緑が綺麗ですね」と、渓流と山々の新緑が美しい風景をバックにした3ショットなどをアップしている。



ファンからも「大人の自然学校みたいですてきっ」「楽しさが写真からも分かりますよ」「奥東北の魅力」「臨場感溢れる写真！」「最高の旅でしたね」といった声。伍代の投稿にも「美しい景色を眺めて幸せそうな3人」「河内川渓谷の新緑最高に美しいですね」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）