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7日（木）は、広い範囲で晴れる見込みです。本州各地で夏日が予想され、東北は7月並みの陽気のところもあるでしょう。

■全国予報（7日予報）
西日本の日本海側・北陸・関東内陸・東北で、青空が広がるでしょう。西日本の太平洋沿岸・東海では、晴れ間があっても雲がとれにくく、一部では雨がぱらつきそうです。関東沿岸も晴れてくるところが多い見込みです。北海道でも晴れ間がありますが、北海道北部では昼頃から雨が降り出すでしょう。

■全国気温（7日予想）
日中の気温は、西日本で平年並みか高め、東日本・北日本は平年より高くなるでしょう。東北の内陸では30℃近くまであがりそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】
札幌　　23℃（-1　6月下旬）
仙台　　23℃（±0　6月中旬）
山形　　29℃（＋3　7月中旬）
福島　　29℃（＋5　7月中旬）
福井　　28℃（＋4　6月下旬）
東京　　25℃（＋3　5月下旬）
名古屋　27℃（＋9　6月上旬）
大阪　　26℃（＋5　5月下旬）
高知　　25℃（＋2　5月中旬）
福岡　　23℃（−1　平年並み）
熊本　　27℃（＋1　5月下旬）
那覇　　27℃（＋5　5月中旬）

■全国予報（8日の予報）
8日（金）は、北陸〜北日本で雨が降り出すでしょう。関東北部・東海・近畿・山陰でも雨の降るところがありそうです。沖縄は午後から雨になるでしょう。日中の気温は、西日本・東海・北陸・北海道で平年並みのところが多い見込みですが、関東・東北南部では、引き続き平年を上回る暑さとなりそうです。

■週末の天気（9日〜10日）
9日（土）は、北陸〜北日本で、午前中は雨の残るところがありますが、関東〜西日本は晴れてくるでしょう。10日（日）は、九州〜北海道の広い範囲で晴れる見込みです。沖縄は土日とも梅雨空となるでしょう。