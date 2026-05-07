7日（木）は、広い範囲で晴れる見込みです。本州各地で夏日が予想され、東北は7月並みの陽気のところもあるでしょう。

■全国予報（7日予報）

西日本の日本海側・北陸・関東内陸・東北で、青空が広がるでしょう。西日本の太平洋沿岸・東海では、晴れ間があっても雲がとれにくく、一部では雨がぱらつきそうです。関東沿岸も晴れてくるところが多い見込みです。北海道でも晴れ間がありますが、北海道北部では昼頃から雨が降り出すでしょう。

■全国気温（7日予想）

日中の気温は、西日本で平年並みか高め、東日本・北日本は平年より高くなるでしょう。東北の内陸では30℃近くまであがりそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 23℃（-1 6月下旬）

仙台 23℃（±0 6月中旬）

山形 29℃（＋3 7月中旬）

福島 29℃（＋5 7月中旬）

福井 28℃（＋4 6月下旬）

東京 25℃（＋3 5月下旬）

名古屋 27℃（＋9 6月上旬）

大阪 26℃（＋5 5月下旬）

高知 25℃（＋2 5月中旬）

福岡 23℃（−1 平年並み）

熊本 27℃（＋1 5月下旬）

那覇 27℃（＋5 5月中旬）

■全国予報（8日の予報）

8日（金）は、北陸〜北日本で雨が降り出すでしょう。関東北部・東海・近畿・山陰でも雨の降るところがありそうです。沖縄は午後から雨になるでしょう。日中の気温は、西日本・東海・北陸・北海道で平年並みのところが多い見込みですが、関東・東北南部では、引き続き平年を上回る暑さとなりそうです。

■週末の天気（9日〜10日）9日（土）は、北陸〜北日本で、午前中は雨の残るところがありますが、関東〜西日本は晴れてくるでしょう。10日（日）は、九州〜北海道の広い範囲で晴れる見込みです。沖縄は土日とも梅雨空となるでしょう。