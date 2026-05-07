またクオリティ上がってる！？幸【セブン-イレブン】の「和スイーツ」が新登場♡

手軽なのに本格的な味わいが楽しめるコンビニスイーツ。各社でクオリティが進化し続けているのを実感している人も多いのでは？ 今回は、ラインナップ豊富な【セブン-イレブン】から、「和スイーツ」をピックアップします。ほっとひと息つきたいカフェタイムの満足感をぐっと高めてくれるはず！

高級感あり！ おもてなしのお茶菓子にも◎

1つ目は、宇治抹茶を使用した抹茶あんと抹茶ホイップを生地でサンドした「二層の宇治抹茶生どら焼」。深みのある緑が印象的な上品パッケージで、思わず和菓子専門店の商品と見間違えてしまいそう。見た目からもちょっと特別感のある一品です。

生地にもこだわり満載！

食欲をそそる、こんがり焼き目のついた生地も気になるポイント。もち小麦を使用することで、ふわふわしっとり食感を生み出しているのだそう。実は【セブン-イレブン】は、口に入れた時の食感でしあわせな気持ちになってほしいという「しあわせ食感」をコンセプトに掲げて商品開発をするほど、食感にこだわっています。ぜひ実際に体感して！

隠れたおもちが食感と食べ応えをプラス！

続いても、食感が楽しい「もっちり和クレープおもちときなこ」。黒糖ソースときなこクリームを、ココアを練り込んだもっちり食感のクレープ生地で包んだ一品です。食べ進めるとおもちに出会える、ちょっとしたサプライズ感に気分もアップしそう。

和と洋のいいとこどり！ ちょっとしたご褒美に◎

和の素材を贅沢に使いながら、洋菓子として見事に仕上げているのが魅力。和と洋のバランスが絶妙で、新しい美味しさに出会えるはず！ コーヒーや紅茶はもちろん、日本茶と合わせても良さそう。

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writer：Reco.N