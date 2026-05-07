2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは6日（水）に各地で第15節の10試合が行われました。

WEST-Aは、8連勝中の首位カターレ富山（J2）がカマタマーレ讃岐（J3）に終盤に追いつかれPK負け。追いかける2位徳島ヴォルティス（J2）は、アルビレックス新潟（J2）に敗れ4連敗。首位富山と2位徳島、3位新潟の勝ち点差は『6』。リーグ戦は残り3試合、富山は次節にも首位が確定する可能性があります。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）がFC琉球（J3）に勝利。宮崎は3試合を残し首位が確定。15試合で13勝（すべて90分勝利）と、他チームに追随を許さない圧倒的な成績を残しています。サガン鳥栖（J2）はガイナーレ鳥取（J3）に快勝で2位浮上。5位ロアッソ熊本（J3）も4連勝と好調です。

WEST-Bは、消化試合数に差があり、滋賀と鳥取の2チームが他8チームより1試合少ない14試合消化。次回第16節は、9日（土）、10日（日）に開催されます。

【第15節】

＜WEST-A＞

◆新潟 1−0 徳島（6日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】シマブク カズヨシ（前半23分）

◆讃岐 1−1(PK5-3) 富山（6日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【讃岐】イ ギサン（後半41分）【富山】古川真人（前半42分）

◆FC大阪 3−1 奈良（6日、ロートフィールド奈良）

得点【FC大阪】福井和樹（前半4分）菅原龍之助（前半38分）舘野俊祐（後半10分）【奈良】田村翔太（後半35分）

◆今治 1−0 高知（6日、アシックス里山スタジアム）

得点【今治】エジガル ジュニオ（後半27分）

◆愛媛 2−0 金沢（6日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【愛媛】田口裕也（前半17分、後半8分）

＜WEST-B＞

◆山口 4−1 滋賀（6日、平和堂HATOスタジアム）

得点【山口】野寄和哉（前半36分）田邉光平（前半43分）山本駿亮（後半15分）奥山洋平（後半45分）【滋賀】日野友貴（後半28分）

◆熊本 2−1 北九州 （6日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【熊本】半代将都（前半45+1分）大本祐槻（後半17分）【北九州】長谷川光基（後半3分）

◆鳥栖 4−0 鳥取（6日、SAGAスタジアム）

得点【鳥栖】芳野凱斗（前半11分）塩浜遼（前半26分）伊澤璃来（前半45+1分）酒井宣福（後半45+4分）

◆宮崎 1−0 琉球（6日、いちご宮崎新富サッカー場）

得点【宮崎】阿野真拓（前半34分）

◆大分 1−0 鹿児島（6日、白波スタジアム）得点【大分】パトリッキ ヴェロン（後半20分）