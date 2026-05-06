忙しい朝の食事、どうしてる？ファミマが1週間の朝食メニューを提案！和食派も洋食派も参考になるラインアップ。

ファミリーマートは、2026年4月20日に朝食に関する調査結果を公開しました。

それに合わせて、ファミリーマートで購入できる1週間の朝食献立を提案。忙しくて最近食事がおろそかになってしまっている人も、しっかり摂っている人も必見の献立になっています。

500円前後でしっかりとした朝食が買える

ファミリーマートは、新生活シーズンに合わせて朝食に関する調査を実施しました。

その結果、「朝食を食べた方が日中に元気に活動できる」と感じている人は65％にのぼることが判明。一方で、新生活では約半数が疲れを感じているなど、理想と現実のギャップも浮き彫りになりました。

また、多くの人が考えている朝食にかける理想の時間は15分以上であるのに対し、実際は「10分以下」が多数派。忙しい朝でも無理なく続けられる食事スタイルが求められています。

多くの人が忙しい朝の食事で妥協したくないと挙げたのは、手軽さ（準備や片付けが簡単）・栄養バランス・おいしさの3つ。

"すぐ食べられて満足できる"食品のニーズが高さの背景をもとに、ファミリーマートが発案したのが、「ファミマル」を活用した1週間献立です。

おうち料理研究家のみきママさんも推奨する、忙しい朝の食生活を美味しく、手軽に整える1週間の献立を紹介します。

●月曜日

・銀鮭切身のバター醤油おむすび（298円）

一晩熟成させた銀鮭の切身を使用した、食べごたえのあるおむすびです。バター醤油のコクと鮭の旨みが合わさり、満足感の高い味わいに仕上がっています。

・どっさりキャベツのたっぷり野菜（160円）

キャベツや小松菜などの野菜をしっかり摂れる味噌汁。焼あご粉や煮干粉を使った風味豊かな味わいが特徴です。

●火曜日

・3種のミックスサンド（321円）

ツナサラダサンド、ハムレタスチーズサンド、たまごサンドの3種類を楽しめる定番サンドイッチです。

・濃厚贅沢じゃがいものポタージュ（170円）

じゃがいものコクをしっかり感じられるポタージュ。具材入りで食べごたえもあります。

●水曜日

・手巻 シーチキンマヨネーズ（198円）

まぐろとかつおを使用した、コクのあるツナマヨおむすびです。

・濃厚な味噌仕立て鶏団子汁（258円）

大きめの鶏団子が入った、具だくさんの味噌汁。朝からしっかり食べたい日にぴったりです。

●木曜日

・たっぷりハムサンド（328円）

ハムを贅沢に使った食べ応えのあるサンドイッチです。

・濃厚贅沢コーンポタージュ（170円）

つぶコーンとあらびきコーンの具材入りで、食べごたえのあるスープです。

●金曜日

・のむヨーグルトブルーベリー（183円）

果肉感のあるブルーベリーが楽しめるドリンクタイプのヨーグルト。

・グリルチキン 梅 ゆかり（268円）

さっぱりとした梅風味で食べやすいグリルチキンです。

・ふわふわたまごのスープ（165円）

具材たっぷりで、やさしい味わいのスープです。

●土曜日・日曜日

・ハムチーズクロワッサン（145円）

サクッとした生地にハムとチーズクリームをはさみ、チーズをのせて焼き上げたパンです。

・1／3日分の野菜が摂れる温野菜（235円）

5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）が入っています。レンジで温めるだけで野菜を手軽に補えます。

・4種の果実のフルーツミックス500ml（120円）

4種類の果実と国産ミルクをブレンドした、飲みやすいドリンクです。

いずれの商品も、店舗によって取り扱いのない場合や、一部地域では価格が異なる場合があります。

●おうち料理研究家・みきママさんのコメント

今回の1週間献立について、おうち料理研究家のみきママさんもコメントを寄せています。

「タイパもコスパも最高！エネルギー補給とメンテナンスが同時にできて、1日中フル回転で動けます。朝が苦手なら、まずは買ってカバンに放り込むだけでOK！ ちょこちょこ食べをすれば脳がフリーズせずに元気に過ごせます。私もいつもバッグの中に朝ごはんを入れるからお腹が空くことがないんです！ ガス欠になる前に、まずは毎朝コンビニで朝ごはんをゲットしましょう！」

朝食は、1日のエネルギー補給と体づくりを同時に叶える大切な時間。しっかり食べることで、日中のパフォーマンス向上にもつながるといいます。

特におすすめとして挙げているのが水曜日の献立です。また、朝が苦手な人に向けては「まずは買って持ち歩くだけでもOK」と提案されています。

おうち料理研究家・みきママ

1980年2月18日生まれ。

"週6000円台のおうち献立"を紹介したブログ『みきママの毎日家ごはん。』では、1日平均70万PV以上のアクセスがあり、レシピブログランキングに殿堂入りを果たす。

Ameba芸能人・有名人ブログ月間総合ランキングでも多くの芸能人をおさえ20位以内にランクインしている。

みきママ流の節約豪華レシピで、子育て中の若い主婦を中心に絶大な人気を博する。

彼女のブログは、日常を綴った文章のおもしろさと写真のきれいさも人気の１つとなっている。

"おうち料理研究家"としても人気で、TVや雑誌と幅広く活躍している。

レシピ本は累計売上250万部を突破している。

●ファミマル詰め合わせが当たるXキャンペーン

今回の1週間献立提案にあわせて、SNSキャンペーンも実施されています。

公式Xアカウントをフォローし、対象投稿に参加すると、約5000円相当のファミマル商品詰め合わせが抽選で10人に当たります。

応募は、26年5月8日23時59分まで。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部