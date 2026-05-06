【マリオ×USJ】任天堂エリア5周年アニバーサリー限定グッズを一挙紹介！ステッカーがもらえるイベントも♪
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が開業5周年を迎えました。
（写真）【マリオ×USJ】任天堂エリア5周年アニバーサリー限定グッズ
5周年を記念して、新デザインのグッズが発売されました。
定番グッズが“無敵マリオ”デザインに
© Nintendo
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに任天堂エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープンして5周年。
エリアを楽しめるアイテム「パワーアップバンド」にも5周年デザインが登場しました。
「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインです。
エリア内のデコレーションやイベントもスーパースターをテーマに展開。
ピカピカ光るスーパースター・ポップコーンバケツや、限定ステッカーがもらえるアクティビティも登場しています。
エリアマップをモチーフにした新グッズ
グッズにも5周年を記念した新シリーズが登場しました。
スーパーマリオ・ワールドとドンキーコング・カントリーのマップをデザインしたグッズです。
マリオたちがエリアを楽しんでいる様子の可愛らしいアート。
Tシャツやパーカ、ステーショナリーセットやボールペンセットなどをラインナップします。
エコバッグ、マルチケース、ランダムの巾着といったバッグ類も充実です。
お菓子も揃い、お土産にもぴったりなグッズとなっています。