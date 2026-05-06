『LOVED ONE』1人の遺体…2つの死因【第4話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第4話が6日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第4話あらすじ
ＭＥＪセンター長・桐生麻帆（瀧内公美）のもとにある知らせが届く。それは彼女が官僚として幾度も向き合い、結実を願ってきた「若年者の貧困支援プロジェクト」の始動だった。しかし、今の麻帆はＭＥＪの責任者。プロジェクトは他の人間に託すという上司の言葉に肩を落とす。そんな折、新たな不審死の連絡が入る。麻帆は水沢真澄（ディーン・フジオカ）と共に事件現場のキャバクラへ。
亡くなったのは、強引な経営で知られるオーナー・栗山隼人（渋江譲二）。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちが声をかけたのは、キャストの柳原美幸（花村すいひ）だった。彼女は震える声で、自分がオーナーを殺したと自供し始める。奨学金の返済のために働き始めたはずが、暴力で支配され、逃げ場を失っていたという。「毒を盛り、首を絞め、水に沈めた」という供述は、現場の状況や解剖結果とも一致。しかし、なぜか彼女は毒についてだけ、かたくなに口を閉ざす。苦境に立たされた美幸は、麻帆が救いたいと願ってきた“若者”そのものだった。麻帆は、痛みを抱えて心を閉ざしてしまった美幸に向き合おうとするが…。
ところがそこへ、店の黒服・村野尚樹（名村辰）が「自分が灰皿で殴り、首を絞めた」と、新たな名乗りを上げる。村野の言葉を裏付けるようにオーナーの頭部には確かに殴られた痕跡が残されていて…。重なり合う２人の「自供」と、２つの「犯行」。真実はどちらの“告白”にあるのか―！？
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
ＭＥＪセンター長・桐生麻帆（瀧内公美）のもとにある知らせが届く。それは彼女が官僚として幾度も向き合い、結実を願ってきた「若年者の貧困支援プロジェクト」の始動だった。しかし、今の麻帆はＭＥＪの責任者。プロジェクトは他の人間に託すという上司の言葉に肩を落とす。そんな折、新たな不審死の連絡が入る。麻帆は水沢真澄（ディーン・フジオカ）と共に事件現場のキャバクラへ。
亡くなったのは、強引な経営で知られるオーナー・栗山隼人（渋江譲二）。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちが声をかけたのは、キャストの柳原美幸（花村すいひ）だった。彼女は震える声で、自分がオーナーを殺したと自供し始める。奨学金の返済のために働き始めたはずが、暴力で支配され、逃げ場を失っていたという。「毒を盛り、首を絞め、水に沈めた」という供述は、現場の状況や解剖結果とも一致。しかし、なぜか彼女は毒についてだけ、かたくなに口を閉ざす。苦境に立たされた美幸は、麻帆が救いたいと願ってきた“若者”そのものだった。麻帆は、痛みを抱えて心を閉ざしてしまった美幸に向き合おうとするが…。
ところがそこへ、店の黒服・村野尚樹（名村辰）が「自分が灰皿で殴り、首を絞めた」と、新たな名乗りを上げる。村野の言葉を裏付けるようにオーナーの頭部には確かに殴られた痕跡が残されていて…。重なり合う２人の「自供」と、２つの「犯行」。真実はどちらの“告白”にあるのか―！？