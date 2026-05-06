ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は2日目を迎える。注目は11Rだ。

ドリーム戦を鮮やかに捲り差した西橋。ペラ調整がうまくいったようで良化を示唆。ファンの期待に応える走りで魅了する。初日唯一連勝の鎌倉がセンターから緩急自在に構える。米丸は調整をやり直してターン回りを強化できれば。エース機を駆る登が穴候補。積極果敢に握って回る。

＜1＞西橋奈未 ペラを叩いて良くなっている。出足を中心に良くてバランスが取れていた。伸びも悪くなかった。

＜2＞米丸乃絵 あまり調整が合っていない。回り足にパンチがない。伸びは普通くらい。乗りづらさはない。試運転はいいのですが…。

＜3＞登みひ果 足はいいのはいいですけど、3節前に新ペラに換わって下降気味みたいです。機勝率までの足はない。

＜4＞鎌倉涼 昼と夜では別物だった。回転域からスタートから全然違いましたね。ただ、足は出足寄りでいいです。

＜5＞前田紗希 エンジンがいいのでスタートは届きました。でも、乗り心地が最悪なので求めていきたい。

＜6＞宇野弥生 ペラはだいぶ叩いていきました。スリット手前からちょっと物足りない感じがします。