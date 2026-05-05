■これまでのあらすじ

夫が会社で「惣菜ばかり」と愚痴っていたことを知り、妻なりに頑張って手料理をすることに。しかしつい嫌味っぽいことを言ってしまい、夫婦仲は険悪だった。さらに社内で妻が子どもを理由に笹岡にプロジェクトを押し付けたことになっていて…？



どうしてプロジェクトを抜けたことにされているのか、私にはまったく意味がわかりませんでした。それなのに夫は私が笹岡さんに丸投げしたと思っているのか、「麻衣が迷惑かけてごめんね」と謝っていて…。

周囲もみんなそう思っているのか、「彼女に任せて今回はサポートに」と言われてしまいました。そればかりか、「家庭の雰囲気を会社に持ち込まれるのは気まずい」とまで…。みんな、何か誤解している。せめて夫の誤解だけでも解きたい。そう思って夫を探すと、ちょうど笹岡さんと2人で話しているところでした。「あんな人にいいように使われてる健太さんがかわいそう」そう言って、笹岡さんは夫の胸に飛び込んだのです。「私だったらもっと幸せにしてあげられるのに…」って…。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)