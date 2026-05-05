【Coleman最新付録】小さめなのに使いやすい！必要なものがしっかり入るショルダーバッグを実物レビュー

2026年4月24日（金）に発売された雑誌『smart』6月号の付録は、コールマン「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」です。

（写真）コンパクトなのにしっかり入るスグレモノ！【Colemanショルダーバッグ】

コンパクトなのに、二つ折り財布もメガネやサングラスもしっかり入る、身軽に出かけたい人のためのショルダーバッグ。コールマンの日本創業50周年を祝う特別な記念タグ付きで特別感も！

今回は、コールマン「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」の収納力や使い勝手をレビューします。

Coleman付録「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」をレビュー

まずは、サイズ感をチェック。

ショルダーバッグのサイズは約14（縦）×20.5（横）×2.5（マチ）cmで、ショルダーストラップは最長約133cmまで調整可能です。

素材には耐久性に優れたリップストップ生地を採用。背面はメッシュ素材になっており、汗ばむ季節でも快適に過ごすことができそうです。

メイン収納は二つ折り財布や手帳、メガネ、イヤホンなどが入るサイズ感。ジッパーを開けるとガバッと開くので、物が入れやすく、取り出しやすいのが便利です！

キーフック付き。中にしまうことができます。

スマートフォンなどよく取り出すアイテムの収納に便利な前ポケット付き。ポケットの内部にはキーフックを搭載しています。

コールマンの日本創業50周年を祝う記念タグ付きで、特別感がありますよ。

毎日一緒に過ごす相棒になりそう！

『smart』は10代・20代の男性のニーズを満たす男性ファッション誌

宝島社が発行している『smart』は、ファッション、ビューティー、カルチャーなどを中心に、20代の男性のニーズを満たす幅広いコンテンツが詰まった男性ファッション誌です。

6月号の表紙はINIの田島将吾さんと池粼理人さん。価格は1,890円（税込）です。

今号の特集は「デニムとスニーカーの新潮流！」など。また、田島将吾さんと池粼理人さんにフォーカスし、12ページの大特集。フォトカードデザインA4厚紙ピンナップが貼り込み付録です。

トレンド情報をゲットしつつ、コールマンの日本創業50周年を祝う特別な記念タグ付きの特別なショルダーバッグも手に入れるチャンス。見逃すな〜！

雑誌情報

『smart』2026年6月号

発売日：2026年4月24日（金）

価格：1,890円（税込）

付録：コールマン「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」