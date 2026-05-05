「こんなの絶対行く！」日比谷に響く歌声→GWを彩る“無料ステージ”の予想外すぎるラインナップ！舞台フェス「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」
【画像】5月5日はAnointed mass choirによるコンサート『ゴスペル&ミュージカルソング』。パワフルな歌声が日比谷ステップ広場に響く
東京ミッドタウン日比谷周辺で、2026年5月31日(日)まで「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」が開催されている。ミュージカル、オペラ、バレエなど、本来なら劇場のチケットを取らないと見られない本格的な公演が、日比谷のオープンエアで無料で楽しめる都市型エンターテインメントフェスだ。
■5月5日以降も見逃せない！ゴスペル大合唱から本格オペラまで
メインとなるミュージカル作品以外にも、日替わりでさまざまなジャンルのステージが用意されているのが本イベントの魅力である。
2026年5月5日は、Anointed mass choirによるゴスペルとミュージカルソングのコンサートが開催される。大迫力のコーラスが響き渡り、会場全体が一体となるような熱い歌声のパワーを体感できるはずだ。
続く2026年5月9日(土)には、藤原歌劇団 presents 『ガラ・コンサート』が登場する。オペラの名曲からなじみのあるポップスまで、初心者でも親しみやすい選曲が予定されており、野外フェスの開放的な空間で上質な音楽にどっぷりと浸ることができる。
■後方エリアは予約不要！ふらっと立ち寄って一流の舞台を
ステップショーのメイン会場となるのは、日比谷ステップ広場だ。ステージ前方の立ち見エリアの事前予約および抽選申込はすでに終了しているが、後方の自由観覧エリアからは入退場自由で、誰でも気軽にパフォーマンスを楽しむことができる。
料金はもちろん無料で、公演中も自由に出入りできるため、ショッピングや食事の合間にふらっと立ち寄るのもおすすめである。雨天時も決行されるが、荒天時は中止となる場合があるため、おでかけ前には当日の公式X(@hibiyafestival)で最新情報を確認してほしい。週末のおでかけ先を探している人は、無料で一流の舞台を味わえる日比谷をぜひ候補に入れてみてはどうだろうか。
・後方立見席・階段は入退場自由で誰でも観覧できる。
・混雑時のみ後方観覧エリアも人数制限を行う場合がある。
・詳細はHIBIYA LIVE FESTIVAL2026特設サイトを確認してほしい。
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