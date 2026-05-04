ミッフィーグッズが集結！ ワンズテラスで店頭イベントを開催

ライフスタイルブランドの「one’sterrace（ワンズテラス）」は4月15日〜5月17日、「miffy（ミッフィー）」のグッズを集めた店頭イベントを、全国のワンズテラス店舗にて開催します。

■ピスタチオ＆ラベンダーシリーズやアパレルアイテムが登場

同ブランドは、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、生活雑貨全般を幅広く紹介するストア型ブランドとなっています。

今回は、ピスタチオとラベンダーのフラワードレスをあしらう新シリーズのほか、アパレルアイテム、カーサンシェードなどにおいて、「ミッフィー」のデザインを取り入れた仕様で用意しました。

商品は、「晴雨兼用傘」（3,630円）、「底板付きエコバッグS」（1,980円）、「プラボトル350ml」（1,650円）、「底板付きエコバッグM」（各2,750円）、「ラウンドティッシュポーチ」（2,420円）、「3P巾着」（1,518円）など。

全国店舗およびオンラインストアにて取り扱います。

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（フォルサ）