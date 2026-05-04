「気になる二の腕も隠れる！」【グローバルワーク】夏までガンガン着たい♡「半袖デニムシャツ」

夏に向けて着回せるアイテムを探しているなら、デニムシャツが正解かも。デニムトレンドが続くなかで、旬もこなれ感も両得できそう。1枚でさらっと着るのはもちろん、羽織りとしても使えるからコーデの幅がきっと広がります。特に【グローバルワーク】の半袖シャツは、二の腕をカバーしやすい袖丈や、軽やかな薄手素材が大きな魅力。これからの季節に頼れる1枚です。

さらりと着るだけでこなれカジュアルが完成

【グローバルワーク】「GOODデニムシャツ半袖」\4,990（税込）

3オンスの薄手素材で、暑くなるこれからの季節にぴったりなデニムシャツ。ナイロン混なのでラフに着崩しやすく、こなれた印象のコーデを作れます。合わせる色柄を選びにくいのも魅力で、レースパンツなど華やかなアイテムとも好相性。ややゆったりとしたサイズ感でボディラインを拾いにくく、大人が安心して着られる1枚です。

二の腕カバー役にもぴったり

サロペットの上から、デニムシャツを軽やかに羽織ったスタイリング。「袖の長さもしっかりあるので気になる二の腕も隠れます」とスタッフさんが紹介するように、気になる部分をさりげなくカバーできるのが魅力です。季節の変わり目から夏まで使えるのも高ポイント。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。