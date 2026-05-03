ローソンで買える！サンリオキャラコラボ缶が可愛すぎる♪「ポムポムプリン新作食玩」実物レビュー

2026年4月20日（月）、株式会社ハートから新作食玩「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」が発売されました。

（写真）【すらいどきゃん ポムポムプリン】4個開封レビュー♪

今回は、実際に筆者が4つ購入。何が出たのか、缶のデザインやサイズ感などを詳しくレビューします。

「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」をレビュー

商品情報

「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」

発売日：2026年4月20日（月）

価格：275円

「すらいどきゃん」は、スライド式の蓋が付いた、ファンシーな金属缶入りラムネ菓子シリーズです。

■ラインナップは全10種類

1．ポムポムプリン×ハローキティ

2．ポムポムプリン×マイメロディ

3．ポムポムプリン×クロミ

4．ポムポムプリン×リトルツインスターズ

5．ポムポムプリン×シナモロール

6．ポムポムプリン×ポチャッコ

7．ポムポムプリン×あひるのペックル

8．ポムポムプリン×バッドばつ丸

9．ポムポムプリン×ハンギョドン

10．ポムポムプリン×お友だち

どのデザインが入っているかは、実際に購入して開けるまでわからないブラインド仕様です。

ローソンやファミマでも買える！

筆者はローソンで購入しました。さらに、ファミリーマート公式サイトによると、ファミリーマートでも取り扱いがあるようです。

今回は、今年30周年を迎えるサンリオキャラクター・ポムポムプリンを記念したデザイン。プリンだけでなく、ほかのサンリオキャラクターたちとのコラボが楽しめる、ファンにはたまらないシリーズです。

同じボックスから4点を選んで購入。今回のお目当ては「1．ポムポムプリン×ハローキティ」「2．ポムポムプリン×マイメロディ」「5．ポムポムプリン×シナモロール」。推しのシナモン、マイメロディ、ハローキティを狙っていきます！

実際に4点購入！開封レビュー

【商品内容】缶のサイズやお菓子は？

1つ目を開けてみると……

なんと、「1．ポムポムプリン×ハローキティ」が登場！

缶のサイズは、約幅8×高さ1.5×奥行き5cm

初手からお目当てが出るなんて、幸先のよすぎるスタートです。歓喜……！

缶のカラーはピンク。ピンクの2トーンカラーの缶に、ポムポムプリンとハローキティのイラストをプリント。30周年を迎えたプリンをお祝いしているキティちゃんの姿がとにかくかわいい〜！もちろんお祝いされているプリンもたまらない愛らしさです。

特に注目したいのが、キティちゃんの頭。なんと、プリンのトレードマークであるこげ茶色のベレー帽を、おそろいでかぶっているんです…！これは尊すぎる…！

さらに、手に持ったクラッカーもイエロー×ブラウンで、しっかり“プリンカラー”になっているのも推しポイントです。

缶のサイズは、約幅8×高さ1.5×奥行き5cm。スライドすると、中から袋入りのミニラムネが出てくる仕様です。

食べ終わったあとは、ヘアピンやヘアゴムを入れるのにちょうどいいサイズ感。缶を洗って、市販のミントタブレットを入れて持ち歩くのもよさそうです。

続けて残りの3つも開けてみましたが、残念ながらお目当ては出ず……！

とはいえ、どれもかわいくてカラフルで、並べるだけでも気分が上がるラインナップでした。

＊

「すらいどきゃん ポムポムプリン ほめてほめられ30th」は、ポムポムプリンの30周年をお祝いする特別感たっぷりの食玩でした。缶のデザインはどれもカラフルでかわいく、サンリオキャラクターたちとのコラボが楽しめるのも魅力です。

ラムネを食べたあとも小物入れとして使えるので、かわいいだけでなく実用性があるのもうれしいポイントでした。ポムポムプリン好きはもちろん、サンリオ好きなら思わず集めたくなるシリーズです。

気になった方は、ぜひローソンやファミリーマートでチェックしてみてくださいね。