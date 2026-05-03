【第2弾】「Cloud ten」メンバーの個人プロフィールを大公開！｜「zero to ten」第3回

ananとHanakoが新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten」の軌跡を追う Web 連載「zero to ten」。第3回は、メンバーの個人プロフィールを大公開第2弾！ 10名ずつのメンバーの詳細プロフィールをお届けしています。ananとHanako、それぞれ別のQ＆Aをお届けするので、どちらも要チェックです！

今回、メンバー全員に一斉アンケートを慣行。デビュー会見の準備やレッスンで忙しいなか、メンバー全員が手書きで回答してくれました…！

ananでは、ステージ上での姿や夢のお話など“On”なQ&Aをお届けします。メンバーごとに、書き方や回答に個性や人柄が垣間見える結果に。メンバーの雰囲気をなるべくそのままお届けできるよう、書いてくれたアンケートをもとに、忠実に紹介していきます！

小峯 佑斗（こみね・ゆうと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： ゆうと or ゆうとくん



誕生日： 9月19日



出身地： 東京都



血液型： B型



身長： 172cm



MBTI： INFP（仲介者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 感情を込めて歌うのが得意なので、ソロパートの歌声に注目していただきたいです。

高校と大学でバンドのギターボーカルをしていて、大学生になってからはギターの弾き語りで路上ライブなどもしていました。透明感のある歌声に注目していただきたいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. 歌唱力、早押しクイズ、イントロクイズ。

歌唱力→ バラードが得意です。最近は高音の練習をめっちゃ頑張ってます。

早押しクイズ→ 地理歴史とエンタメ系が得意です。

イントロクイズ→ 90年代のJ-POP、なんならそれ以降もずっと分かります。最近のインディーズロックも得意です。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 武道館でライブを行いたい。

将来的にはドームツアーができるようなグループになりたいですが、個人的には武道館への憧れも強く、高校の卒業アルバムにも「武道館に立つ」と書いていたので、それを叶えたいです。

桜木 せな（さくらぎ・せな）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： せなちゃん or さくせな



誕生日： 7月7日



出身地： 京都府



血液型： ?

身長： 170cm



MBTI： ESFP（エンターテイナー）



Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. ステージ上で誰よりも楽しく、自分のパート以外でもその曲を心の底から楽しんでダンスしているところ。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. パフォーマンスでの表情管理！ひとつひとつの楽曲のコンセプトを吸収できる！

普段、周りの人がよく「笑顔が素敵」って言ってもらたり、1曲1曲の意味やコンセプトをよく理解する自信があるからです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 紅白出場！ 東京ドーム、国立競技場でパフォーマンスする！海外の人に知ってもらう！

佐藤 流星（さとう・りゅうせい）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： りゅうせい（りゅーせー）



誕生日： 6月10日



出身地： 千葉県



血液型： AB型



身長： 173cm



MBTI： 🌟ENFP（運動家）🌟

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 自分的には…笑顔が輝いていると思います。

ダンスの先生に「ニコニコしすぎ」と言われてしまうことも多いんですけど（笑）、合宿オーディションから最近のレッスンでは「クールな表情も似合う」と言っていただけることもあったので、そのギャップも見せていけたらと思います。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 成長速度では他のメンバーに負けたくないです。

歌とダンスが未経験でアイドルになって、そこからでも輝けるんだっていうところを証明したいので、現状の自分に満足せず、どんどん上達していく僕を見ていてほしいです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 叶えたい夢はたくさんありますが…まずはシアターに足を運んでいただけるファンの方に長く愛していただけるグループになること。

そして、さまざまな音楽番組に毎年出演できるくらい、色々な方の日常に入り込めるグループになりたいです。

碩 大翔（せき・やまと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： せきやま



誕生日： 1月7日



出身地： 千葉県



血液型： A型



身長： 170cm



MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 強い目力。不敵な笑み。

楽しい曲では楽しさ溢れる自分らしい素の表情をしていて、自然体で踊っている自分を見てほしいです。クールな曲では、思いきりクールな表情をしています。日々の公演で毎回同じパフォーマンスにならないようにいろんな表情や仕草などを仕掛けていくので、気づいてほしいです！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. ファンの人を楽しませる気持ち。努力の質と量。

僕はダンスと歌、共に未経験から始まっているので、人一倍努力して、他のメンバーからも認められるような絶対的なセンターになれるように頑張っています。今年の1〜3月はダンスを自主練で研究。4月からは、こっそりダンススクールに通っています。休みより仕事が好きです！どんな時でも仕事に打ち込んでしまいます。

オールバックがいちばん似合うところ。日々のスキンケア、ヘアケアに対する熱量。（毎日美顔ローラーも使っている！）

筋トレも1月から始めていて、いつでも脱げる体にしています！

足の速さ、体力。

グループ1位の自信があります。（高校生の頃、50m 6.1秒で、シャトルランは140回でした）。サッカーを12年間やっていて、技術はないものの、足が速いから試合に出してもらえていました（笑）。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. いつテレビをつけてもCloud tenが出ていてお茶の間を賑わすことができるような、国民的なグループになりたい。

さまざまな個性を持つメンバーが多いので、多方面で活躍したいです。あとは、メンバーの仲が良いことをもっと押し出したいので、将来、運動会企画とかできたら嬉しいです!! そして、メンバー全員欠けずに東京ドームに立ちたい。大晦日に秋元先生系列グループ全員集合して、大きな会場でライブを無料中継したい!! そんな将来がくるように、偉大な先輩方と肩を並べられるよう、グループ一丸となって努力していきたいです。

冨澤 琉（とみざわ・りゅう）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： トミー or とみちゃん



誕生日： 6月30日



出身地： 東京都



血液型： B型



身長： 167cm



MBTI： ESFP（エンターテイナー）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 目の動き！

目の動き一つで感情を伝えられるよう練習中です！ シアターでは距離も近いと思うので、ぜひ目まで見ていただきたいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 他のアイドルの方へのリスペクト。

憧れの人たちがいるから今の自分があります。もちろん追いつけ、追い越せの気持ちだけど、その初心だけは誰よりも持っていたいです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. みんなで東京ドームに立つこと！

ずっと東京ドームのライブスタッフとして働いていました。拾った銀テープや紙吹雪は数知れず…さまざまなアーティストのライブの設営や黒子をしてきました。だから今度は、向こう（ステージ）に立ちたいです！

西山 巳喜多（にしやま・いよた）

ニックネーム（呼ばれたい名前）：いよた!!



誕生日：9月9日



出身地：東京都



血液型：A型



身長：175cm



MBTI：ESFP（エンターテイナー）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. ぜひ僕のキレキレダンスに注目してください〜!!

ダンスの上手いメンバーはたくさんいますが!! その中でも、僕にしかないダンスの魅せ方がいちばん輝いていると思います！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 3つあります！ ファッション、サングラスが似合う😎、他のメンバーにはないキレッキレダンス！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. みんなでドームに絶対に立つ＆カラオケのランキングに僕たちの曲がランクインする！

ドームに立って（今回のプロジェクトに関わってくださっている）東京ドームさんに恩返ししたいです。また、皆さんに僕たちの曲を歌っていただいて、曲を通して繋がっていきたいです。

根本 純志（ねもと・あつし）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： あつにゃん🐾



誕生日： 11月11日



出身地： 栃木県



血液型： A型



身長： 177cm



MBTI： ESFP（エンターテイナー）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 歌を歌うことが好きなので、パフォーマンス中の僕の歌に注目してほしいです！

特にバラードを歌うのが好きなので、もしこれからステージで披露させていただく機会があれば聴いてほしいです!! 感情をしっかり乗せて歌うことを大事にしていて、歌詞の世界観を届けられるように意識しています。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 猫についての詳しさは誰にも負けないと思います！

「ねこ検定」上級を持っていて、たまにメンバーに豆知識を披露しています。ちなみに1つ豆知識なんですけど…僕らはパフォーマンスを披露する前などは緊張して手汗をかいたりするじゃないですか。実は、猫の肉球にも汗腺があって、緊張したりすると僕らと同じように手汗をかくらしいです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. みんなで東京ドームに立ちたいです！

でも、ただ立つだけじゃなくて、自分たちの力でその場所を埋められるグループになることが目標です。そして、その景色を一緒に見てくれる人を増やしていきたいです。応援してよかったと思ってもらえる存在になれるよう、これからも全力で取り組んでいきます。

蓮水 航太朗（はすみ・こうたろう）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： KOTA (コタ)



誕生日： 2月7日



出身地： 大阪府

血液型： A型



身長： 175cm



MBTI： ENTP（討論者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 表情、気持ちや感情を表現する部分。

特に、繊細な気持ち、感情を表現することが得意です。常に自分がステージ上で一番輝くつもりでパフォーマンスをしているので、自分の全てに注目していただけると嬉しいです！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. ダンス（アイソレーション、ウェーブ）、練習量・ストイックな部分、コミュニケーションがとれる言語の数、首の長さ・肌の白さ。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. まずは、たくさんの人に僕たちの存在を知っていただくこと。

そのうえで、僕たちの個性あふれるキャラクターやパフォーマンスを観ていただき、もう一度観たい、会いたいと思っていただけるようなグループになりたいと思います。また、たくさんのパフォーマンスを通して笑顔や幸せを届けること、僕たちのこれからの挑戦を通して「自分も何かに挑戦してみよう、1歩踏み出してみよう」と思っていただけるようになることが、僕のこのグループでの目標です！

濱屋 元希（はまや・もとき）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： もときくん



誕生日： 8月4日



出身地： 大阪府



血液型： A型



身長： 171cm

MBTI： INFJ（提唱者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. パフォーマンスの一生懸命さ。

ダンスは未経験で技術的にもまだまだ足りない部分は多いですが、だからこそ、その分ひたむきに取り組む姿や気持ちで魅せられるものがあると思っています。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. 誰よりも努力する姿勢は負けたくない！

みんなが前を向いて進んでいるなか、単純に勝ち負けではないとは思っていますが、それでも誰かが頑張っている姿を見ると「自分も負けていられない」と強く感じます。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. たくさんの人に影響を与えられる存在になること。

僕たちのことを見て誰かが笑顔になったり、頑張ろうと思ってもらえるような、誰かの心の支えになれる存在になりたいです。そして、その中でグループの中心として引っ張っていけるような存在になることも、僕の目標です。

平石 愛葵（ひらいし・あいき）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： あいき



誕生日： 1月10日



出身地： 鹿児島県



血液型： O型



身長： 159cm

MBTI： ISFP-T（冒険家）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 完璧なダンスを踊っている時、自分が注目を浴びている時。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. ダンスでメンバーの中で一番、目立ちたいです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 全国の人から認知してもらえるようになりたい！

そして、みんなで東京ドーム、国立競技場で踊りたいです！

明日は最後の10人のメンバーのプロフィールを更新！ お楽しみに！

CHECK!!

ONな姿はananでお届け！

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OFFな姿はHanako Webでお届け！

Hanako webの“OFFバージョン”プロフィールは、5月5日〜7日の3日間連続で公開✨

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