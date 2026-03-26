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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【USB DACは意味ない！？】解説｜高品位なDACチップを見極めよう」を公開した。スマートフォンやPCの音質を劇的に向上させるUSB-DACについて、「意味がない」という意見への反論と、正しい選び方を解説している。



動画ではまず、DAC（Digital to Analog Converter）が特別な機能ではなく、スマートフォンや液晶モニターにも標準搭載されていると説明。しかし、それらはサイズやコストの制約から「必要最低限の品質の物が使用されていることが多く音質面ではイマイチな場合が多い」と指摘した。デジタル信号をアナログ信号に変換する際、ノイズの混入や情報の欠落が生じると後からリカバリすることは不可能であり、「不純な変換によって生成された音が耳まで届くことになります」と、DACチップの品質の重要性を強調。また、アナログ信号は電気的な波形のためノイズを受けやすく変化しやすいデリケートな信号であると説明した。オーディオファンが高品位な外付けDACを用いるのは、この繊細な変換処理を正確に行い、高音質化を図るためだと論じている。



さらに、品質の良いUSB-DACを選ぶための簡単な判別方法を紹介した。スペックを読み取るのが一番としつつも、DACチップのメーカーを確認し、「ESS」「AKM（旭化成エレクトロニクス）」「ROHM」「Cirrus Logic」のいずれかであることを推奨。これら4社が大きなシェアを持っており、「基本的にこの4社から選べば間違いないから」と明言している。中でもAKMとROHMは日本のメーカーであり、日本の半導体技術の高さがうかがえるという豆知識も披露された。最後に「人の意見は参考に留めておき、実際に聴いて効果を体験してみることが一番です」と述べ、専門店での試聴を勧めて締めくくった。