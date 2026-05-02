不摂生の血筋01


【漫画】本編を読む

嫁と姑。相容れない関係性を描いたと思いきや、予想外の展開を迎える。伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「不摂生の血筋」を紹介する。

不摂生の血筋02


不摂生の血筋03


不摂生の血筋04


不摂生の血筋05


■「おふくろの味」は塩分過多!?

「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」と怒る姑に、「ごめんなさい。でも、これがうちのおふくろの味なんです」と言い訳をする嫁。伊東さんに制作のきっかけを聞くと、「よくある『味噌汁が塩辛い』という姑の言葉が嫌がらせなどではなく、『本当に塩辛かったらどうなるんだろう？』という発想で描いた」と明かしてくれた。

姑の口調は厳しいが、嫁の母親は高血圧で他界しており、唯一残してくれたレシピがこの味噌汁だった。どうやら嫁の家庭ではもとから味付けが塩辛かったようだ。「嫁に悪気はない…と思います」と、伊東さん。続けて嫁が塩分高めの特製ハンバーガーをすすめてくるあたりについて、「自分も塩辛い物をたくさん食べているのではないでしょうか」と話す。嫁姑問題の食生活の違いは、大きな波紋を呼びそうだ。

■毎日更新のモチベーションは読者の反響

伊東さんはXで毎日5コマ漫画を投稿している。数万件の「いいね」を集めたヒット作は、AmazonのKindle版(無料)でも読むことができる。「日頃のいいね・リポストのおかげでモチベーションが保てます。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」と伊東さんはコメントを寄せた。

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取材協力：伊東(@ito_44_3)