「アタシを殺す気かい？」塩辛い味噌汁を出す嫁→予想外の“おふくろの味”に驚愕【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
嫁と姑。相容れない関係性を描いたと思いきや、予想外の展開を迎える。伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「不摂生の血筋」を紹介する。
■「おふくろの味」は塩分過多!?
「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」と怒る姑に、「ごめんなさい。でも、これがうちのおふくろの味なんです」と言い訳をする嫁。伊東さんに制作のきっかけを聞くと、「よくある『味噌汁が塩辛い』という姑の言葉が嫌がらせなどではなく、『本当に塩辛かったらどうなるんだろう？』という発想で描いた」と明かしてくれた。
■毎日更新のモチベーションは読者の反響
伊東さんはXで毎日5コマ漫画を投稿している。数万件の「いいね」を集めたヒット作は、AmazonのKindle版(無料)でも読むことができる。「日頃のいいね・リポストのおかげでモチベーションが保てます。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」と伊東さんはコメントを寄せた。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材協力：伊東(@ito_44_3)