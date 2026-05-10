「ゴディバ」新作ショコリキサーは“チョコミント”！ 強ミントやパフェ仕立てのスイーツも用意
「ゴディバ」は、5月15日（金）から、新フレーバー「チョコレートミント ショコリキサー」と「チョコレートミント ソフトクリーム」を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売。7月24日（金）からは、「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」も販売する。
【写真】キレのある清涼感！ 甘さを抑えた大人のショコリキサーは7．24から登場
■チョコミント好きのための3種メニュー
今回「ゴディバ」の“チョコミントフェス”として展開されるのは、チョコレートミントフレーバーのショコリキサー2種とソフトクリーム。
「チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用したチョコミント味のショコリキサーで、チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感をバランスよく味わえる。
また、7月24日（金）から発売される「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ71％のダークチョコレートを採用し、ミント感をさらに高めた1杯。甘さを抑えた大人の味わいで、チョコレートの香りとミントの刺激をしっかりと楽しみたいときにおすすめだという。
さらに、なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、爽やかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての「チョコレートミント ソフトクリーム」も用意。トッピングのチョコチップとチョコソースがミントの清涼感と絶妙にマッチし、食べ進めるたびに表情が変わる、チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームだ。
【写真】キレのある清涼感！ 甘さを抑えた大人のショコリキサーは7．24から登場
■チョコミント好きのための3種メニュー
今回「ゴディバ」の“チョコミントフェス”として展開されるのは、チョコレートミントフレーバーのショコリキサー2種とソフトクリーム。
「チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用したチョコミント味のショコリキサーで、チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感をバランスよく味わえる。
さらに、なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、爽やかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての「チョコレートミント ソフトクリーム」も用意。トッピングのチョコチップとチョコソースがミントの清涼感と絶妙にマッチし、食べ進めるたびに表情が変わる、チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームだ。