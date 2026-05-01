ミラノ五輪のフィギュアスケート米国代表が登場

【MLB】ナショナルズ 5ー4 メッツ（日本時間1日・ニューヨーク）

メッツの本拠地で行われた始球式が“炎上”している。4月30日（日本時間5月1日）のナショナルズとの試合前、ミラノ五輪に出場したフィギュアスケート米国代表が登場した。総勢11人が一斉に投球するも、酷い顛末にファンからは困惑と批判の声が寄せられている。

MLB公式や地元放送局「SNY Mets」のX（旧ツイッター）が映像を公開した。ペアやアイスダンス出場者は女子選手を抱え、技を披露しながらグラウンドに登場。わちゃわちゃムードでボールを投じたが、大きく暴投する者やマウンド上で突然バク転を披露する選手もおり、何が何だか分からない状況だった。

イリア・マリニンやアンバー・グレンといったスター選手が投球するも、米メディア「ヤフースポーツ」のカイリ・アンダーソン記者が「投球の才能はないかもしれない」と伝えたように、結果は厳しいもの。成功者はフィギュアスケートのエバン・ベイツ1人だけだったという。

本来であれば微笑ましい光景と言えたかもしれない。しかし、メッツは今季勝率メジャー最低の.323に沈んでおり、投球の酷さとチームの壊滅ぶりを照らし合わせるファンが殺到した。

「実際のメッツを見ているようだ」「最初見たときは困惑した」「メッツと同じで、全員何をやっているのか理解していない」「シーズンを体現している」「完全にカオス」「そのまま残って出場してもらったらいい」「始球式さえちゃんとできない」「メッツにぴったり」といった声が寄せられていた。ちなみに、メッツは4-5で試合にも敗れている。（Full-Count編集部）