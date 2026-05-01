エテュセ夏コスメ2026♡透明感を叶える新作アイカラー＆マスカラ登場

エテュセから、夏に映える透明感メイクを叶える2026年サマーコレクションが登場♡パステルカラーのやわらかなきらめきと、抜け感のある仕上がりで、涼しげな目もとを演出します。トレンド感と使いやすさを両立した新作は、この夏のメイクに欠かせない存在になりそう♪

透明感を引き出す新作アイカラー

エテュセ アイエディション（カラーパレット）N 25＜アイシャドウ＞



価格：1,540円（税込）

夏の新色「シーグラスベージュ」は、透明感のあるベージュにブルーのパステルパールを重ねた涼やかなカラー。

大粒パールカラーと、レッド＆ゴールドパールを忍ばせたシアーブラウンの繊細パールカラーをレイヤードすることで、自然な立体感ときらめきを演出します。

まるで光を受けたシーグラスのように、澄んだ輝きをまとった目もとへ。軽やかさと奥行きを両立した、夏にぴったりのアイカラーです。

カラー：シーグラスベージュ（新色）

韓国で話題♡teo and the蜜ツヤグロスがロフトで先行販売

束感ロングを叶える話題マスカラ

エテュセ マスカラ エクストラ ロング 01＜マスカラ＞



価格：1,980円（税込）

SNSでも話題のマスカラは、「つぶつぶコーム」と「スムースロング液」によって、とかすだけで簡単に美しい束感ロングまつ毛を実現。繊維フリーなのにダマになりにくく、自然に伸びる仕上がりが魅力です。

さらに、「ウォッシャブルロック テクノロジー™」を採用し、カールキープ・ウォータープルーフ・お湯オフを同時に実現。

汗や皮脂に強くにじみにくいのに、落とすときはぬるま湯でするんとオフできるのが嬉しいポイントです。

カラー：1色展開

※12時間カール持続データ取得済み（当社調べ、効果には個人差があります。）

夏らしい抜け感メイクのポイント

今季のメイクは、存在感のあるロングまつ毛と、軽やかなパステルカラーの組み合わせが鍵。

シーグラスベージュの透明感あるアイカラーに、束感ロングまつ毛を合わせることで、ナチュラルなのにしっかり盛れるバランスの良いアイメイクが完成します。

暑い季節でも重たくならず、涼しげな印象をキープできるのが魅力。日常使いからお出かけメイクまで、幅広く活躍してくれる仕上がりです♡

エテュセ夏メイクで透明感アップ♡

この夏は、エテュセの新作で軽やかさときらめきをまとった目もとに♡透明感ベージュとパステルパールの絶妙なバランス、そして束感ロングまつ毛で、旬のアイメイクが簡単に完成します。

暑い季節でも心地よく使える機能性も魅力。ぜひ新作コスメで、夏らしい抜け感メイクを楽しんでみてください