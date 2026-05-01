古い洋館の鏡からつながる異世界。現れた“もう一人の自分”が、読者の予想を鮮やかに裏切るミステリー漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
物語の舞台は、古い洋館の3階。廊下の突き当たりには、大きな姿見の鏡が壁に埋め込まれていた。ある日、お団子ヘアの少女・カメリアがその鏡の前に立つと、その向こう側から黒髪の少女がこちらを見つめていた。鏡の中の少女は「私はローズ。ここに住んでいるの」とカメリアに自己紹介し、2人はすぐに仲良くなるのだが…！
本作を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」(全3巻)も単行本として刊行されている。今注目の作家・三堂マツリさんに話を聞いてみた。
本作「鏡の中のお友達」は、鏡を介してつながる二つの世界を描いた作品である。作者の三堂マツリさんは、あちら側とこちら側で色を反転させ、少女たちのキャラクターや衣装も白と黒で対比させることで、互いの存在を際立たせる工夫を凝らしたという。こうした視覚的な仕掛けが、本作の大きな特徴である。
SNSにアップされた本作を読んだ読者からは、「そっちかー」「やっぱりこっちか…」と戸惑う声や、「途中で気づいたわ」「え？…ん？…あーーー！！！」と最後まで読んで驚く声が寄せられた。「すてきなんだけど、最後はちょっとゾッとした」「残酷で、それでも少しすてきなお話」「時って残酷ね。でも必要なものなのね」といった感想も多く、読後の余韻が強い作品として支持を集めている。
「少し陰気で、日常から一歩ズレた奇妙な世界観を描くのが好きです」と明かしてくれた三堂さん。書籍として刊行されている「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」も、その作風を反映した作品である。ジャンルとしてはミステリーとファンタジーの中間に位置し、三堂さんならではの独特な世界観が広がる。現実のすぐ隣に別の世界が潜んでいるような感覚を楽しめる点も大きな魅力だ。
今後の活動については、不定期ながらSNSで短編の読切作品を中心に発表していく予定だという。「気長に待っていただけたらうれしいです」と語る三堂さんの作品は、SNSに投稿されるたびに読者の間で話題を呼んでいる。短い物語の中に独自の世界を凝縮し、静かに心をざわつかせるような読後感を残す作風が印象的である。ぜひ、一度読んでみてほしい。
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)
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