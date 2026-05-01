【略語クイズ】「ポケセン」はなんの略？ヒントを見なくても正解できるはず！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ポケセン」はなんの略？ 「ポケセン」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、ポケモンに関連する施設のこと！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ポケモンセンター」を略した言葉でした！ ポケセンとは、ゲームやカード、ぬいぐるみなどの公式グッズを取り扱うポケモンのオフィシャルショップのこと。 全国の主要都市や海外に店舗があり、限定アイテムや季節ごとのキャンペーンも展開されています。 そんなポケセンの店内では、フォトスポットやイベントが用意されることもあり、作品の世界観を体験できることも大きな魅力のひとつですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『ポケットモンスターオフィシャルサイト』

ライター Ray WEB編集部