「41歳のジャンプじゃない」「誰よりも高い」C・ロナウド、町田を破ったアジア王者相手に衝撃ヘッド弾！ G大阪戦を前にハツラツそのもの
アル・ナスルでプレーするポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、キャリア通算970得点目をマークした。
アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。２−０で快勝した。
なかなかスコアが動かないなか、76分についに均衡を破る。決めたのは、ほかでもないC・ロナウドだ。
41歳のポルトガル代表FWは、同胞ジョアン・フェリックスの左CKに反応。高い打点で合わせ、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。
驚異的な跳躍力が光った一撃。SNS上では「空中に止まっているかのよう」「狂ってる」「完璧なヘッド」「41歳のジャンプじゃない」「誰よりも高く飛んでる」「本当に1000G達成するぞ！」「あと30ゴールだ」などの声が上がっている。
節目である1000ゴールにまた一歩近づいたC・ロナウド。ガンバ大阪とのアジア・チャンピオンズリーグ２決勝、そして北中米ワールドカップを前に躍動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異的なジャンプ力！ 41歳C・ロナウドの高打点ヘッド弾！
アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。２−０で快勝した。
なかなかスコアが動かないなか、76分についに均衡を破る。決めたのは、ほかでもないC・ロナウドだ。
41歳のポルトガル代表FWは、同胞ジョアン・フェリックスの左CKに反応。高い打点で合わせ、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。
驚異的な跳躍力が光った一撃。SNS上では「空中に止まっているかのよう」「狂ってる」「完璧なヘッド」「41歳のジャンプじゃない」「誰よりも高く飛んでる」「本当に1000G達成するぞ！」「あと30ゴールだ」などの声が上がっている。
節目である1000ゴールにまた一歩近づいたC・ロナウド。ガンバ大阪とのアジア・チャンピオンズリーグ２決勝、そして北中米ワールドカップを前に躍動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異的なジャンプ力！ 41歳C・ロナウドの高打点ヘッド弾！