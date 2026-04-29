◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。それでも、再び規定投球回に達し、防御率０・６０でメジャートップに浮上した。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者は、ナ・リーグで自責点が公式記録となった１９１２年以降のドジャース投手の最初の５先発における防御率トップ５を発表。大谷の０・６０は５位にランクインし。２１世紀ではトップの数字となった。

また、米スポーツの記録を扱う「オプタ・スタッツ」によると、大谷は今季最初の５登板で全て６回以上、被安打５以下、自責点１以下、被本塁打０に抑えており、同年以降では史上初の快挙だと伝えた。