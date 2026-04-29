2026年4月29日（水） MLB Wソックス vs エンゼルス 試合結果
開催：2026.4.29
会場：ギャランティードレート・フィールド
結果：[Wソックス] 5 - 2 [エンゼルス]
MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。
Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。
2回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-0 LAA
4回表、6番 ジョ・アデル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CWS 1-1 LAA
4回裏、8番 ドルー・ロモ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 3-1 LAA
6回裏、8番 ドルー・ロモ 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 4-1 LAA
7回裏、6番 サム・アントナッチ カウント1-0から押し出しの死球でWソックス得点 CWS 5-1 LAA
8回表、7番 ジョシュア・ロー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 CWS 5-2 LAA
試合は5対2でWソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで5勝1敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝3敗7Sとなっている。
なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.241となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-29 11:36:16 更新