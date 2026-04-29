開催：2026.4.29

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 5 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

2回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-0 LAA

4回表、6番 ジョ・アデル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CWS 1-1 LAA

4回裏、8番 ドルー・ロモ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 3-1 LAA

6回裏、8番 ドルー・ロモ 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 4-1 LAA

7回裏、6番 サム・アントナッチ カウント1-0から押し出しの死球でWソックス得点 CWS 5-1 LAA

8回表、7番 ジョシュア・ロー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 CWS 5-2 LAA

試合は5対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで5勝1敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝3敗7Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.241となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 11:36:16 更新