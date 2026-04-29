開催：2026.4.29

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 7 - 2 [ロッキーズ]

MLBの試合が29日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

1回裏、3番 エリー・デラクルス 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-0 COL、5番 スペンサー・スティア 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 3-0 COL

3回表、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 CIN 3-1 COL

3回裏、3番 エリー・デラクルス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 4-1 COL

5回表、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 CIN 4-2 COL

8回裏、3番 エリー・デラクルス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 6-2 COL、6番 ネート・ロー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 7-2 COL

試合は7対2でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:12:10 更新