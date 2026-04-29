ディズニーの珠玉の音楽をオーケストラとヴォーカリストの生演奏でお届けする「ディズニー・オン・クラシック」

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」の公演をさらに盛り上げる、オリジナル・コンサートグッズが登場します！

今回は、定番のパンフレットやペンライトをはじめ、普段使いもできる可愛いアイテムたちを紹介していきます☆

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」コンサートグッズ

販売店舗：

・各会場

・WEB販売：5/18（月）12:00〜7/3（金）23:59まで。詳細は、5/11（月）公開！

https://www.harmonyjapan.com/docd2026/#goods

※商品がなくなり次第、販売終了となります

ディズニー音楽ファン待望の「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」コンサートグッズが登場！

記念パンフレットからファッションアイテム、日常使いできる雑貨まで、幅広いラインナップ。

プログラム作品に登場するキャラクターや、描き起こしアートなどがデザインされたグッズが各会場とオンラインで販売されます。

【会場限定】カプセルトイ(ピンバッジ)

価格：500円（税込）

サイズ：約W5×H5cm

会場限定で楽しめるカプセルトイのピンバッジ。

ピンバッジはひし形のようなベースに、音符や五線譜があしらわれた上品なシルバーの縁取りが特徴です。

指揮者を務める「ミッキーマウス」は、ゴールドに輝く華やかな特別デザイン。

そのほか、『リメンバー・ミー』、『シンデレラ』、『トイ・ストーリー』、『インサイド・ヘッド』、『モンスターズ・インク』、『シンデレラ』に登場する「ルシファー」と『リメンバー・ミー』の「ダンテ」の全7種類がラインナップされています。

どれが出るかはお楽しみ！

ハンドタオル

価格：1,300円（税込）

サイズ：約W26×H26cm

素材：綿100%

淡いピンクとホワイトの模様がとってもガーリーなハンドタオル。

模様の中には、ミッキーマウスのシルエットに加え、バイオリンやトロンボーン、ピアノの鍵盤、そして楽しげな音符が散りばめられています。

右下には「Disney on CLASSIC」のロゴと指揮者と「ミッキーマウス」を高級感のあるゴールドカラーでデザイン。

ふわふわで立体感のある仕上がりになっており、手触りと吸水性に優れた定番人気のグッズです。

キーホルダー

価格：1,500円（税込）

サイズ：＜本体＞約W5.5cm×H8cm ＜チェーン込み＞H15cm

『シンデレラ』のワンシーンを切り取ったような、ロマンティックなカラーリングとデザインのシルバーキーホルダー。

美しいライトブルーのドレスを着た「シンデレラ」のシルエットを中心に、リボンをくわえた青い鳥たちや、物語のキーアイテムであるガラスの靴が細やかに象られています。

うねるような五線譜の装飾が、クラシックコンサートらしさを引き立てます。

便利なナスカンとリングが付いているので、お持ちのバッグや鍵に付けて、いつも作品の世界観をそばに感じられます。

フェイスタオル

価格：2,000円（税込）

サイズ：約W80×H34cm

素材：綿100%

『リメンバー・ミー』の「ミゲル」と「ヘクター」が大きく描かれた、インパクト抜群のフェイスタオル！

赤いパーカーを着たミゲルと、ソンブレロを被ったヘクターの周りには、カラフルなお花やマラカス、音符が散りばめられています。

背景はブルー、イエロー、ピンク、レッドで「COCO」と表現された、ポップな色合い。

持っているだけで楽しい気分になれそう！

ナップサック

価格：3,000円（税込）

サイズ：約W36×H45cm

軽くて持ちやすいナップサックが「ディズニー・オン・クラシック」グッズに登場！

表面は『リメンバー・ミー』の「死者の国」をイメージし、オレンジからパープルへと変わる美しいグラデーションの背景。

マリーゴールドの橋やガイコツの打ち上げ花火が色鮮やかに描かれています。

裏面は深いネイビーの背景に、スポットライトを浴びる指揮者ミッキーマウスのシルエットをデザイン。

まわりにはティンパニやホルンといったオーケストラの楽器のシルエットも浮かび上がります。

紐にはリッチなゴールドカラーが使われており、内生地にもこだわりが詰まったおしゃれな仕様！

ちょっとしたお出かけやお買い物など、幅広いシーンで使いやすいサイズ感です。

ぬいぐるみシュシュ

価格：2,800円（税込）

サイズ：全長約15.5cm

「ミッキーマウス」のかわいいぬいぐるみシュシュが完成！

光沢のある爽やかなブルーの燕尾服を着たミッキーマウスのぬいぐるみ。背中側には、大きくてボリューミーなライトブルーのシュシュが付いています。

ボールチェーンも付いているので、キーホルダーとして使うことも可能です。

腕につけたり、「ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト」につけたりとアレンジは自由自在！

お手持ちのバッグのハンドルに付けてもとってもステキ。

あなただけのお気に入りのアレンジを見つけてくださいね。

パンフレット

価格：2,800円（税込）

サイズ：A4サイズ（全60ページ）

コンサートの魅力がたっぷり詰まった1冊！

表紙は、宇宙のようにキラキラと輝くパープルとブルーの幻想的な背景に、メキシコの切り絵（パペルピカド）風の装飾がロゴを囲む豪華なデザイン。

裏表紙には、満天の星空をバックに、今回フィーチャーされるキャラクターたちが星座のように色鮮やかに輝いています。

プログラムされた作品をより深く知ることができる記事や、出演者の貴重な写真を交えたインタビューなど、内容盛りだくさんの充実したパンフレットです。

スマホショルダーバッグ

価格：3,500円（税込）

サイズ：＜本体＞約W21×H13cm ＜紐＞約W1.3×H100-128cm (調節可能)

持ち運びに「ちょうどいい！」が詰まったオリジナルショルダーバッグ。

ホワイトの本体に、チョコレートのようなブラウンのフラップが大人かわいいデザインです。

フラップ部分にはアーガイル柄のようなひし形模様の中に、シンデレラ、ウッディ、マイク、スティッチなど、今回演奏される作品のキャラクターたちのシルエットが忍ばせてあります。

スナップボタンを開けると、内側の生地も同じブラウンの総柄になっているこだわりの仕様。

本体下部には指揮者「ミッキーマウス」と流れるような音符がさりげなくデザインされています。

上部には安心のファスナー付きです。

ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト

価格：3,600円（税込）

サイズ：約W5.5×H15cm

光の美しさを大切にしている「ディズニー・オン・クラシック」オリジナル・ペンライトのNEWカラー。

持ち手部分は落ち着いたネイビーカラーで、ミッキーシェイプや音符、星のマークがエンボス加工で立体的に散りばめられています。

ピンクとゴールドの台座の上には、カッティングが美しい大きなダイヤモンド型のライトが！

電源を入れると、ダイヤ部分が鮮やかなブルーなどに美しく発光します。

オーケストラやヴォーカリストたちと一緒に光を灯して、会場全体で盛り上がれる必須アイテムです！

Tシャツ（M／L）

価格：各3,600円（税込）

サイズ：

M：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

L：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

素材：綿100%

ブラックの生地に、シアンブルーとシルバーの美しい装飾で描かれた「Disney on CLASSIC」のロゴがインパクト大なTシャツ。

ロゴの周りには、魔法をかける「フェアリーゴッドマザー」や「シンデレラ」のシルエット、そして下部にはゴールドカラーの指揮者「ミッキーマウス」があしらわれたアートなデザインです。

バックプリントは、美しい五線譜の装飾とともに、5月から6月にかけて全国のホールを巡るツアースケジュールが刻まれています。

着心地の良い綿素材を使用しているので、コンサートの記念になること間違いなしのアイテムです！

コンサートの余韻をそのまま持ち帰ることができる、魅力たっぷりの「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」オリジナル・コンサートグッズ。

素敵な音楽とともに、ぜひお気に入りのアイテムを見つけてみてくださいね！

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」コンサートグッズの紹介でした☆

『リメンバー・ミー』『シンデレラ』の名曲をオーケストラの生演奏で！ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026 『リメンバー・ミー』『シンデレラ』の名曲をオーケストラの生演奏で！ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026 続きを見る

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