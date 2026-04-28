DJI JAPAN株式会社は、小型ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を2026年4月28日（火）に発売した。著名イラストレーターとコラボしたフロントカバーも用意する。

送信機（トランスミッター）の重量が約11gと軽量な無指向性ワイヤレスマイクシステム。前モデル「DJI Mic Mini」のコンパクトな設計を引き継ぎつつ、新たに3つの音声トーンプリセット（レギュラー、リッチ、ブライト）や、2段階のアクティブノイズキャンセリング機能を追加した。

トランスミッターの前面はマグネット着脱式になっており、付属の「オブシディアンブラック」「グレイズホワイト」にくわえ、別売のマルチカラーフロントカバー（8色）に着せ替えることができる。

レシーバー（左）とトランスミッター（右）

上位機種である「DJI Mic」シリーズ（DJI Mic 2やDJI Mic 3など）との主な違いは、トランスミッター単体での内部録音機能（32bitフロート録音など）を持たず、レシーバーもディスプレイを省いたシンプルな構成にしていること。小型・軽量化を優先したのが「DJI Mic mini」シリーズになる。

なお、内部録音機能に対応した派生モデル「DJI Mic Mini 2S」の今夏発売も予告されている。

伝送距離は「DJI Mic Mini レシーバー」使用時で最大400m、スマートフォン向けの「モバイル レシーバー」使用時で最大300m。

また、「DJI OsmoAudio」による直接接続にも対応しており、レシーバーを使用せずに「Osmo Pocket 3」「Osmo 360」「Osmo Nano」「Osmo Action 6」などの対応カメラへ直接音声を送信できる。

バッテリー駆動時間はトランスミッターが最大11.5時間、レシーバーが最大10.5時間。フル充電された充電ケースを併用することで最大48時間の動作が可能。

ラインアップ

DJI Mic Mini 2（2 TX + 1 RX + 充電ケース）：14,520円

トランスミッター2個、レシーバー1個、充電ケースなどのセット。

DJI Mic Mini 2（1 TX + 1 モバイル RX + 充電ケース）：8,580円

トランスミッター1個、スマートフォン向けモバイルレシーバー1個、専用充電ケース（モバイルRX用）などのセット。

世界的なイラストレーターとのコラボカバーも

また、イラストレーターのVicto Ngai（ビクト・ンガイ）氏とのコラボレーションによる「DJI Mic Mini 2 タイムシリーズ マグネット式フロントカバー」も同日より発売する。

トランスミッターのフロントカバーをキャンバスに見立て、人生の4つのステージを表現した「Dawn」「Surge」「Blaze」「Glimmer」の4つのイラストが描かれている。価格は6,930円。