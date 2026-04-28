「うお！カッコイイ」魔裟斗、3400万円超の限定ベンツ納車を報告！ 「めちゃイカしとりますぜ」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは4月28日、自身のInstagramを更新。3月に限定発売された高級車“メルセデスAMG G63”の納車を報告しました。
【写真】魔裟斗が納車した3400万超の新車とは？
ファンからは「うお！カッコイイ」「ご納車おめでとうございます」「色がいいですね」「Gクラス…憧れです」「めちゃイカしとりますぜ」「薄いゴールドのホイールにしてるのがまたオシャレ…」「オレンジカラーと、カーボンパーツ最高にかっこいいです」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】魔裟斗が納車した3400万超の新車とは？
「Gクラス…憧れです」魔裟斗さんは「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」とつづり、2枚の写真を投稿。鮮やかなオレンジ色の新車と魔裟斗さんが並ぶ姿、そして重厚感あふれる車体全体を捉えたカットが収められています。メルセデス・ベンツ公式Webサイトによるとこの車両は3月に発売されたばかりの限定車。価格はボディカラーにより変動するものの、3440万円〜3500万円にものぼる超高級車です。カーボンパーツの質感や、圧倒的な存在感が魔裟斗さんのワイルドなイメージと見事にマッチしています。
YouTubeで詳細を公開魔裟斗さんは27日、公式YouTubeチャンネル「魔裟斗チャンネル」で、納車の裏側を公開しています。『メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定60台のゲレンデ買ってた』というタイトルの通り、ツーリングの途中に立ち寄った際、運命的に出会って即決したとのこと。動画では外装だけでなく内装も詳しく紹介されています。今後、愛車が動画や投稿に登場するのか楽しみですね。
(文:五六七 八千代)