ギタリストSAKI待望のソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』（読み：プルヴィア）の新アーティストキービジュアルが公開となった。

SAKIは、Mary’s Blood〜NEMOPHILA のリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-Angelのメンバーとしても活躍中。これまで在籍したバンドでは、全国各地でのライヴハウスの活動は勿論、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）や日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェスティヴァルへの出演も経験し、着実にキャリアを築いてきた。

ステージで映える華やかなギターテクニックはさることながら、音楽的キャリアに裏打ちされた独自の抒情的なフレーズ／ギターソロのメロディは多くのファンから支持されている。テクニック一辺倒ではなくギタリストとして人々の琴線に触れる旋律を奏でていく姿は、まさに“マエストロ”とも形容されている。

そんなギタリストのSAKIの新アーティスト写真は、ラテン語で雨を意味するPLUVIAという名前の通り、静かな水辺を背景に、雨が降り注ぎ花がゆっくりと開いていくような情景を想起させる仕上がりとなっており、アルバムに流れる叙情的で内省的な世界観を象徴している。これまでのSAKIは、白や黒といったコントラストの強いカラーが印象的だったが、本作では落ち着きと深みのあるカラーで、新たな表現領域への広がりを感じさせるビジュアルとなっている。

そして、アルバムの一部詳細も明らかとなった。アルバムには全10曲が収録され、初回生産限定デラックス盤に収録されるBlu-rayにはMVやオフショット他を収録予定。同じく初回生産限定デラックス盤には、豪華カラー・フォトブックレットが封入されているので是非気になる方は早めにチェックしてみてほしい。

更に、商品購入者特典も決定。メーカー特典やタワーレコードオリジナル特典、ディスクユニオンオリジナル特典など多彩な特典が用意されるので、欲しいアイテムをぜひチェックしよう。さらに、アルバムリリースを記念したイベントの開催も決定。東京・大阪・仙台・博多ではインストアイベントが開催されるほか、オンラインでもインターネットサイン会の開催が予定されている。

リリースイベント

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/ ・オンラインイベント

リミスタ インターネットサイン会：6月24日(水)19時〜 ・インストアイベント

東京：6月28日(日)13時〜 タワーレコード新宿店

福岡：7月5日(日)13時〜 タワーレコードアミュプラザ博多店

仙台：7月26日(日)13時〜 タワーレコード仙台パルコ店

大阪：7月31日(金)19時〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店

＜SAKI SOLO MAJOR DEBUT TOUR 2026 “PLUVIA”＞

7月04日(土) 福岡・LIVEHOUSE OP’s

open15:00 / start15:30

（問）LIVEHOUSE OP’s：092-711-9930 7月25日(土) 宮城・仙台ROCKATERIA

open15:00 / start15:30

（問）仙台ROCKATERIA：022-748-7697 8月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open15:00 / start15:30

（問）OSAKA MUSE：06-6252-8301 8月02日(日) 愛知・ell FITS ALL

open15:00 / start15:30

（問）サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 8月11日(火/祝) 東京・新宿ReNY

open15:00 / start15:45

（問）新宿ReNY：03-5990-5561 ▼サポートミュージシャン

はな (G：Gacharic Spin)

ちい (B)

shuji (Dr：ex-Janne Da Arc) ※福岡・大阪・愛知公演

前田遊野 (Dr) ※宮城公演 ▼東京公演サポートミュージシャン

YASHIRO (G)

RENO (Guest Guitar)

ちい (B)

川口千里 (Dr) ▼チケット ※スタンディング

・特典付きVIPチケット \15,000(税込/ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込/ドリンク代別)

一般発売日：6月6日(土)10:00

プレイガイド(イープラス)： https://eplus.jp/chakixx/ 【イープラス・プレオーダー先行】

受付期間：4月25日(土)12:00〜5月17日(日)23:59

受付URL： https://eplus.jp/chakixx/