会員制クラブハウス系列の町家カフェレストラン

会員制クラブでありながらレストランは一般利用でき、豪華な空間が評判の隠れ家レストラン「AIC秋津洲京都」。2025年11月、その系列店である「AIC秋津洲京都 清水別邸」が「清水寺」や「八坂の塔」からそれぞれ徒歩約5分という観光地にオープンしました。

清水寺へと続く清水坂を上っていくと、板塀と竹塀に挟まれた石畳の路地が現れ、奥には若草色ののれんが。白木の格子戸を抜けると、カフェレストラン「AIC秋津洲京都 清水別邸」の入口です。まるで高級旅館のようなしつらえに胸が高まります。

ゴージャスな邸宅風の内装はおとなのための映え空間

建物は２階建ての町家を太い柱などを残しながらリノベーションしたもの。１階には、ゴッホの「花咲くアーモンドの木の枝」モチーフとした、菜の花色の壁紙をあつらえた空間があり、ひと際華やかです。

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まるで絵画を眺めているかのようなすてきな壁紙にうっとり。壁の一面だけなので、町家や庭園とのバランスもさすがです。

その奥には京都らしさが存分に感じられる、枯山水庭園が広がっています。

波打つ白砂や苔、石を配した庭園は、眺めているだけで心が落ち着いてくるから不思議です。

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京都らしさをさらに感じながら特別な時間を過ごしたい人は、枯山水庭園を間近に臨むテラス席もおすすめ（別途1テーブル5000円、2名まで）。

2026年5月に改装予定の２階も、1階とはまた違う雰囲気で楽しませてくれそうで楽しみです。そう、それぞれ部屋によって異なるこだわった空間づくりが「AIC秋津洲京都 清水別邸」の真骨頂なのです。

店内には、アートに造詣が深いオーナーがセレクトしたアート作品があちこちに飾られています。上記の写真はオーナーが特に気に入っているという、1900年前後に活躍したハンガリー出身の肖像画家の作品。パリ万博でも展示されたのだそう。

2階には画家の感性から生まれた人物画で知られる小野隆生氏の作品も飾られています。

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店内を一巡し、絵画やガラス、陶器などのアート作品をじっくり鑑賞してみてください。レストランにも関わらず、まるで美術館で絵を鑑賞しているような、穏やかで濃密なひとときが過ごせます。

2階の個室は、シャンデリアやアンティークの暖炉風のしつらえなど、クラシカルで重厚な雰囲気が漂っています。壁紙もすてきで、町家の太い梁との融合も絶妙。ロイヤルコペンハーゲンの器が飾られた棚やウズラの卵の殻を貼り合わせたテーブルもあり、細部まで鑑賞するのも楽しい！個室の使用は有料（室料1万円、使用時間は11時30分〜17時）ですが、空いていれば中に入って写真を撮ることができます。

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混雑状況にもよりますが、希望すればスタッフが店内をサクッと案内してくれます。店内はすべて記念撮影OKなので、ぜひ1・2階とも鑑賞し、写真撮影を楽しんでください。

2階へ上がってすぐの窓から見える「八坂の塔」のお見逃しなく！リッチな友人宅におじゃましたような、突き抜けてハイセンスな空間を存分に堪能しましょう。

「柳桜園のお茶のアフタヌーンティー」 8800円 ※2026年5月31日まで。写真は2名分

この空間でゆっくり味わってほしいのが2〜3カ月・ごとにテーマが変わる、期間限定のアフタヌーンティー。今回は2026年5月末まで味わえる、京都の老舗茶舗・柳桜園のお茶がテーマのアフタヌーンティーを紹介します。

担当は、世界的なラグジュアリーホテル「フォーシーズンズホテル京都」に勤めた経験もある、シェフパティシエ兼マネージャーの木戸章吉氏。「本物を作ってほしい」というオーナーの指示の元、「外しすぎない王道のおいしさを保ちながら、今の調理法や味付けも柔軟に取り入れたアフタヌーンティーを目指しています」とのこと。

【1段目】

抹茶ケーキや白あん、あん、チョコレートを重ねた「濃茶の抹茶オペラ」は、渋みの少ない上品な抹茶が口に広がり、味の重なりが絶妙です。抹茶の風味を生かすため、バターの量を調節しているのだそう。

ほかにも薄茶のほろ苦さを生かした「薄茶の抹茶ベリーヌ」や、煎茶の濃厚な風味がたまらない「煎茶のタルト」、皮が香ばしい「ほうじ茶マカロン」、ラズベリーを桜あんの組み合わせが斬新な「桜あんのシュークリーム」と、どれも甘さ控えめで和洋のバランスが秀逸なものばかり。

【2段目】

スコーンはミルキーな味わいの「バニラスコーン」と、「ほかでは味わえない組み合わせを」と考案されたほんの少しエッジを利かせた「ジンジャーとシナモンのスコーン」の2種盛り。クロテッドクリームと季節の手作りジャム（写真はラズベリージャム）との相性も抜群です。

【3段目】

セイボリーもひと工夫が光ります。紅茶の葉を焼いて香りを移した「紅茶で燻製した鴨肉のブルスケッタ」をはじめ、素材の良さが際立つ「ベーコンとトマトのキッシュ」や「生ハムとオリーブのタルトレット」も絶品。「自家製柚子マヨネーズのサンドウィッチ」はユズの上品な風味がたまりません。

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スイーツもセイボリーも奇をてらわない正統派を守りながらも、斬新さをほんの少し加えることで、記憶に残るティータイムに。砂糖やバターが控えめなので、おなかがいっぱいになり過ぎることがないのもうれしいポイントです。

ブレンドディーを単品でオーダーする場合は、1ポット各1200円

もうひとつうれしかったのが、11種のオリジナルのブレンドティーの2時間飲み放題。アッサムやニルギリ、セイロンなどの有名な品種は、指定農園のもので品質の良さが光ります。

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ぜひ味わってほしいのが、オリジナルのフレーバーティー。例えば「至福のチョコレート」は、コク深いキームン紅茶にアーモンドと白桃の香りを重ね、シナモンの余韻で包み込み、チョコレートが入らずともその風味を見事に再現したもの。ほかにも緑茶にペパーミントとシナモンを加えた「禅 ミント」や、アールグレイに深紅のバラの花びらやアップルピースを合わせた「ローズ アールグレイ」など、ここでしか出合えない上質でユニークな味わいを楽しんでください。

2、3月ごとに内容が変更するアフタヌーンティー。2026年6月以降はフルーツやチョコレートなど、テーマを変えて提供するので、ぜひ公式サイトをチェックしてみて。

単品のケーキやランチメニューもチェック

「ケーキ」各1200円（ブレンドティーとケーキのセットは2000円）

単品のケーキは5種類揃います。その季節で一番おいしいフルーツを使った「季節のタルト」や、京都「柳桜園」の抹茶を使い、品のある味わいの「抹茶のオペラ」、上質なカカオを使った京都「Dari K（だり けー）」のチョコレートを使用した「ムースショコラ」など、どれも厳選した材料で作ったこだわりの逸品ばかり。

ランチのコースは、旬の食材をたっぷり使い、フレンチの技法を駆使した美しい料理が楽しめます。アミューズと前菜3品、メイン、デザートの6品に紅茶が付く6300円と、ディナー用のコースをランチにカスタマイズした7品10000円の２種類を提供（メニューの内容は時期によって変更、予約制）。

予約なしのランチだと、海鮮シチューセット2800円やハンバーグセット3200円、ローストビーフセット3600円が味わえます。

オリジナルのブレンドティーを堪能したら、ぜひ入口近くに併設されたティーショップをのぞいてみて。そして、ゴールドの缶が並ぶさまは圧巻。ここも“おとなの映え空間”です。

「紅茶」30g缶2260円〜、ティーパック（5個）1400円〜

豊かなブレンドティーの芳醇な世界をアフタヌーンティーで堪能したら、ぜひおうちでも楽しんでみてください。

ご褒美CHECK！

ゴールドの缶はおうちで複数を並べても映えそう！おみやげにしても話が弾むこと間違いなし。

京都随一の観光地にありながら、まるで別世界のような独特の空間やメニューが楽しめる「AIC秋津洲京都 清水別邸」。建物、庭園、アート作品、季節感たっぷりのメニュー、オリジナル紅茶とたくさんあるお楽しみを存分に満喫し、記憶に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■AIC秋津洲京都 清水別邸（えーあいしーあきつしまきょうと きよみずべってい）

住所：京都府京都市東山区清水4-157-1

電話：090-7400-5561

時間：11時30分〜17時、18時〜22時（最終入店は20時まで） ※ディナーは予約制

休み：不定休（Instagramで告知）

アクセス：京阪清水五条駅から徒歩19分

※利用は中学生以上

※アフタヌーンティーの予約は公式ＨＰから。空いていれば当日予約可（一部内容が変更する場合あり）

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Text：こばやしみもざ

Photo：小川康貴



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