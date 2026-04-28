【2026年GW】NY発ブラウニー専門店「Fat Witch New York」の期間限定イベントが代官山で4月28日から開催

ニューヨーク生まれのブラウニー専門店「Fat Witch New York（ファットウィッチニューヨーク）」は、2026年4月28日（火）より、Fat Witch New York代官山（東京）にて、ニューヨークの街並みと限定商品を楽しめる期間限定イベント『SWEET ESCAPE to NY』を開催する。

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円安や物価高騰により、海外旅行が遠のく昨今。『SWEET ESCAPE to NY』は“日本にいながらNYを味わってほしい”という想いから誕生した。

1998年創業のニューヨーク発祥ブランドが届けるNY体験。日常から少し離れ、甘いひとときとともにニューヨークへ旅するような時間を楽しめる。

外観はレンガ調のクラシカルなデザインで、自由の女神やブルックリン橋をモチーフにした特別仕様に。店内には、ニューヨークの象徴的な街並みをモチーフにした「ウィッチタイムズスクエア」が登場する。

さらに、観光スポットやカルチャーから着想を得たブラウニーセットを展開。ニューヨークらしさ感じるフレーバーを厳選し、ブランドの魅力を最大限に詰め込んだラインナップとなる。

店頭ではボックス単体での販売も実施。お好みのブラウニーや雑貨を自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルセットを作ることができる。

また、ブランドアイコンの魔女をあしらった「タンブラー」やニューヨーク感溢れる「BIG Tシャツ」など、フェア期間中は限定雑貨も順次展開予定。“見て楽しい、持って嬉しい”ニューヨークらしいアイテムを取り揃える。

【イベント概要】

イベント名：『SWEET ESCAPE to NY』開催期間：2026年4月28日（火）〜11月15日（日）

Fat Witch New York 代官山（東京）〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 29-9 代官山ヒルサイドテラス D-12TEL 03-3461-0039営業時間：11:00（土日祝 10:00）-19:00／月曜日定休（祝日営業）https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/tokyo/