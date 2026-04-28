ドッグラン大好きな犬が期待に満ちた表情から一転？ 扉を開けた瞬間に…「声出して笑っちゃいましたww」
楽しみにしていたドッグランを訪れたものの、広場に誰もおらずショックを受けるミニチュアダックスフンドの姿がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。モジーくん | 愛犬のワンだふる日記さん（@mojimoji__tan）が投稿したこのリール動画には、220.2万回再生と4.8万いいねが集まり、「哀愁がすごい」「切ない後ろ姿に笑った」などのコメントが寄せられた。期待に満ちた表情から一転、静まり返ったランで意気消沈してしまったモジーくんの様子について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】テンションMAXから一転…“意気消沈モード”のモジーくん
――ドッグランに到着した直後、誰もいない広場を目の当たりにした時の様子を詳しく教えてください。
「ドッグランに入る前はいつもルンルンで、尻尾もぶんぶん振りながらドアの前で待っているんです。中があまり見えない構造なので、その日も同じように楽しそうにしていました。ところが受付が終わり、扉を開けた瞬間に部屋の中に飛び出して行ったものの、誰もおらず……。誰もいないと知った瞬間に尻尾がただ下がりになり、そのままUターンして私のところに戻ってきました」
――動画では寂しそうにトボトボと歩く姿が印象的ですが、普段のドッグランでの様子はどのようなものですか？
「人間もわんちゃんも大好きなので、普段はずーーっと走り回っています。かまってちゃんなので、誰ふり構わず尻尾や体でアタックして『遊んでよ！』と誘っていますね。追いかけられるのが好きなのか、ちょっかいを出しては追いかけられて……というのを一生やっている気がします。ハアハア言いながらも1時間はみっちり遊ぶタイプです」
――「誰もいなくて寂しいから寝る」とばかりに膝の上に乗ってきましたが、普段から同じような仕草を見せるのでしょうか。
「甘えた時や眠たい時はそうですね。家にいてもトイレまでついてくるくらい寂しがり屋なので、家族からは『ストーカー』と呼ばれています（笑）。基本、ずっと甘えているイメージですね。だからこそ、ドッグランの時だけは飼い主の存在を忘れるくらい楽しんでいるのだと思います」
――この日は、その後お友達は遊びに来てくれたのでしょうか。
「この後、1匹だけわんちゃんが遊びに来てくれました。その子が来た瞬間に大喜びで、入り口で待っていた気がします。その後は2人で仲良く遊んでくれたので安心しました」
――モジーくんは、普段の生活ではどのような性格ですか。
「甘えん坊でマイペースな性格です。ダックスフンドは吠えやすいイメージがありますが、全く吠えることがないので『大人しいですね』と言われることが多いです。どの犬にもフレンドリーですが、初めてドッグランに来た頃はとてもビビりで、ずっと飼い主の上に座って“高みの見物”をしていました。いつからか楽しさに気づいたようで、今では家で『ドッグラン行く？』と聞くと尻尾をぶんぶんさせながら、玄関で一人で待っているほどです。それくらい楽しみにしている場所なので、あの時は余計に寂しかったのかもしれません」
――ドッグランに到着した直後、誰もいない広場を目の当たりにした時の様子を詳しく教えてください。
「ドッグランに入る前はいつもルンルンで、尻尾もぶんぶん振りながらドアの前で待っているんです。中があまり見えない構造なので、その日も同じように楽しそうにしていました。ところが受付が終わり、扉を開けた瞬間に部屋の中に飛び出して行ったものの、誰もおらず……。誰もいないと知った瞬間に尻尾がただ下がりになり、そのままUターンして私のところに戻ってきました」
――動画では寂しそうにトボトボと歩く姿が印象的ですが、普段のドッグランでの様子はどのようなものですか？
「人間もわんちゃんも大好きなので、普段はずーーっと走り回っています。かまってちゃんなので、誰ふり構わず尻尾や体でアタックして『遊んでよ！』と誘っていますね。追いかけられるのが好きなのか、ちょっかいを出しては追いかけられて……というのを一生やっている気がします。ハアハア言いながらも1時間はみっちり遊ぶタイプです」
――「誰もいなくて寂しいから寝る」とばかりに膝の上に乗ってきましたが、普段から同じような仕草を見せるのでしょうか。
「甘えた時や眠たい時はそうですね。家にいてもトイレまでついてくるくらい寂しがり屋なので、家族からは『ストーカー』と呼ばれています（笑）。基本、ずっと甘えているイメージですね。だからこそ、ドッグランの時だけは飼い主の存在を忘れるくらい楽しんでいるのだと思います」
――この日は、その後お友達は遊びに来てくれたのでしょうか。
「この後、1匹だけわんちゃんが遊びに来てくれました。その子が来た瞬間に大喜びで、入り口で待っていた気がします。その後は2人で仲良く遊んでくれたので安心しました」
――モジーくんは、普段の生活ではどのような性格ですか。
「甘えん坊でマイペースな性格です。ダックスフンドは吠えやすいイメージがありますが、全く吠えることがないので『大人しいですね』と言われることが多いです。どの犬にもフレンドリーですが、初めてドッグランに来た頃はとてもビビりで、ずっと飼い主の上に座って“高みの見物”をしていました。いつからか楽しさに気づいたようで、今では家で『ドッグラン行く？』と聞くと尻尾をぶんぶんさせながら、玄関で一人で待っているほどです。それくらい楽しみにしている場所なので、あの時は余計に寂しかったのかもしれません」