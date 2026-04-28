Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5より、「スーパーナチュラル」でディーン＆サム・ウィンチェスター兄弟を演じたジェンセン・アクレス＆ジャレッド・パダレッキの再共演シーンが公開された。パダレッキはミスター・マラソン役として参戦し、血みどろの姿を披露している。

シーズン5には、製作者エリック・クリプキのもう一つの代表作「スーパーナチュラル」から、アクレス、パダレッキ、そしてカスティエル役のミーシャ・コリンズが再集結。2026年4月29日配信の第5話で、ついに待望のリユニオンが実現する。

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米で公開されたティザーでは、扉が開くとはミスター・マラソン（パダレッキ）が姿を現し、その背後にはソルジャー・ボーイ（アクレス）が立っている。ホームランダーが「V1について知っているか？」と尋ねると、ミスター・マラソンは「来るべき場所に来たな」と応じている。

その後、ソルジャー・ボーイがコリンズ演じるキャラクターの首を絞める場面が続き、ミスター・マラソンは血まみれ状態で「F**ｋ!」と絶叫。スタン・エドガーの「楽しい再会になるはずだ」というセリフの後に、ミスター・マラソンの姿が映し出され、最後はソルジャー・ボーイの「いい時代だった」という一言で締めくくられている。

なおにて、「スパナチュ」キャストとセットで再会した際、「またお前か」と声をかけたとジョークを飛ばしていたアクレス。「今も仲良しだからこそ、また違う役を演じることになっても、現場ですぐに馴染むことができました」と嬉しそうに振り返っていた。共演シーンについて、アクレスは「うまくやってくれた」と自信をのぞかせ、クリプキも「あれは最高だった」と語っていた。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。毎週水曜日に新エピソード更新。