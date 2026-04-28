長崎の警察官『刃牙』『ジョジョ』『DB』激似ポーズ写真にネット衝撃「真ん中の人凄すぎだろw」
長崎県警察の公式Xが27日に更新され、アニメ『刃牙』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボール』の登場キャラのポーズをする警察官の写真が話題になっている。
【写真】『ジョジョ』『刃牙』激似な警察官！完全再現した仗助＆勇次郎ポーズ
公式Xでは「オッス！俺らポーズポリス！ 春の新生活はどうですか？ 俺らは夏に向けて体を鍛えてっぞ 長崎県警は新メンバー(職員)を募集する！ 詳しくはネットで確認だ！ ドラララアァァーー!!! あと、警察をかたる詐欺に注意だ！」と職員募集や詐欺の注意喚起。
投稿された文言が少し特殊だが、あわせて投稿された写真では警察官たちが『刃牙』範馬勇次郎、『ジョジョ』東方仗助、『ドラゴンボール』ギニュー特戦隊のバータのポーズをしている。
インパクトある内容にネット上では「範馬勇次郎、ギニュー特戦隊の青い奴、ジョジョ立ちってぽい人 めちゃくちゃ強そうな3人ですねぇ」「真ん中の人凄すぎだろw」「このポーズってリアルでできる人いるんだ」「よく上司の許可降りたね、エライ！」「仗助、バータ、範馬勇次郎 うーんこの統一性のなさ」などの声が出ている。
【写真】『ジョジョ』『刃牙』激似な警察官！完全再現した仗助＆勇次郎ポーズ
公式Xでは「オッス！俺らポーズポリス！ 春の新生活はどうですか？ 俺らは夏に向けて体を鍛えてっぞ 長崎県警は新メンバー(職員)を募集する！ 詳しくはネットで確認だ！ ドラララアァァーー!!! あと、警察をかたる詐欺に注意だ！」と職員募集や詐欺の注意喚起。
投稿された文言が少し特殊だが、あわせて投稿された写真では警察官たちが『刃牙』範馬勇次郎、『ジョジョ』東方仗助、『ドラゴンボール』ギニュー特戦隊のバータのポーズをしている。
インパクトある内容にネット上では「範馬勇次郎、ギニュー特戦隊の青い奴、ジョジョ立ちってぽい人 めちゃくちゃ強そうな3人ですねぇ」「真ん中の人凄すぎだろw」「このポーズってリアルでできる人いるんだ」「よく上司の許可降りたね、エライ！」「仗助、バータ、範馬勇次郎 うーんこの統一性のなさ」などの声が出ている。
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