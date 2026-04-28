白いかすみがかったように視界がぼやけたり、明るい場所でまぶしく感じることはありませんか？糖尿病がある方でそんな症状が出てきたら、それは糖尿病性白内障の兆候かもしれません。糖尿病性白内障は、血糖コントロールが不十分な状態が続くと通常より若い世代でも発症しうる白内障です。初期は自覚症状が少ないため「年のせいかな」と見過ごされがちですが、放置すると急速に視力低下が進み、生活に支障をきたす可能性があります。本記事では糖尿病性白内障の症状と治療について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病性白内障」を発症するとどんな症状が現れる？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

糖尿病性白内障の症状と治療

糖尿病性白内障の主な症状を教えてください

糖尿病性白内障でも基本的な症状は通常の白内障と共通しており、次のような見え方の変化が現れます。

視界のかすみ・ぼやけ

光をまぶしく感じる

物が二重・三重に見える

眼鏡の度数が合わなくなる

これらが糖尿病性白内障でみられる代表的な症状です。症状は徐々に進行するため本人が気付きにくいこともありますが、少しでも見え方の異常を感じたら早めに眼科を受診することが大切です。

視力低下はどのくらいのスピードで進行しますか？

糖尿病性白内障は進行のスピードが速いことで知られています。個人差はありますが、血糖コントロールが悪い状態では数ヶ月で白内障が進行し、視界が急激にかすむ例もあります。一般的な加齢性白内障であれば進行に数年～十数年かかることもありますが、糖尿病性白内障では短い期間で症状が悪化することが少なくありません。

両目に症状が出ることはありますか？

はい、糖尿病性白内障は両目に起こりえます。糖尿病による影響は全身に及ぶため、両目の水晶体がともに濁りやすく、左右ほぼ同時期に白内障が進行することもあります。もちろん、左右で進行度合いがまったく同じとは限りませんが、片目に糖尿病性白内障が現れた場合はもう一方の目も時間差で発症する可能性があります。両目が同程度に白内障が進んでいる場合、見え方の低下も強く自覚しやすいですが、片目ずつ進行している場合は異常がない方の目がカバーするため気付きにくいことがあります。

糖尿病性白内障の治療方法を教えてください

糖尿病性白内障の治療は、一般的な白内障と同様です。治療は進行を遅らせる点眼薬と視力回復のための白内障手術が基本です。ただし、血糖コントロールの改善も不可欠です。

初期の白内障には、ピレノキシンやグルタチオン点眼液などで進行を抑制しますが、点眼薬で白内障が治ることはありません。視力低下が生活に支障をきたすまで進行したら、濁った水晶体を人工の眼内レンズに置き換える手術が根本的な治療法です。糖尿病患者さんの手術では、感染症や傷の治りの遅れを防ぐため、術前および術後に血糖値やHbA1cを安定させることが特に重要です。

このように、糖尿病性白内障の治療では白内障治療だけでなく、糖尿病の管理も併せて行うことが大切です。

糖尿病白内障では手術が必要ですか？

糖尿病性白内障だからといって、必ずしも通常より特別早く手術が必要になるわけではありません。しかし、最終的には視力低下の程度に応じて白内障手術が必要となることが多いでしょう。白内障の濁りは一度進行してしまうと点眼薬でもとのように透明にはできず、自然に治ることもありません。そのため、視力低下があり、日常生活に支障をきたすようなら手術による治療を行います。

手術後の視力回復は期待できますか？

はい、適切なタイミングで手術を受ければ視力の改善は十分に期待できます。白内障手術によって濁った水晶体を取り除き人工のレンズに置き換えれば、多くの場合で手術前より視力が上がります。糖尿病性白内障そのものが原因で低下していた視力は、ほかの目の病気が無ければ、ほぼ回復すると考えてよいでしょう。

編集部まとめ

糖尿病性白内障は、糖尿病の合併症として誰にでも起こりうる目の病気です。血糖コントロールが不十分な状態では通常より若い年代でも発症しうるうえ、白内障の進行が速いため初期段階で適切に検査や治療を受けることが大切です。糖尿病患者さんでは網膜症などほかの目の合併症を同時に抱えていることも多いため、眼科での定期受診が欠かせません。血糖管理を徹底しながら眼科医と連携してケアを続けることが、将来にわたって快適な視力を維持するために重要です。

参考文献

『糖尿病白内障に対するアプローチ』（日本白内障学会誌）

『糖尿病で失明しないために』（日本眼科医会）

『Diabetes and Cataracts』（American Academy of Ophthalmology）