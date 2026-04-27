かつて、東芝、パナソニック、ソニー、シャープといったブランドは、中国の消費者にとって「高品質」の代名詞だった。日本の家電や電子製品は、中国市場でも大きな存在感を持っていた。

しかし近年、中国国内ブランドがスマートフォン、家電、新エネルギー車の分野で急速に台頭し、日本ブランドの「日常での可視性」は低下している。この変化は、中国のネット上で「日本の影響力は変わったのか」という議論を生んでいる。

それでも、中国の多くのネットユーザーは「現在の生活様式の多くは、依然として日本の発明にルーツを持っている」と考えており、さらに「技術は日本で生まれ、中国で広く使われ進化した」という興味深い共通認識もある。

では、ここで中国のネットユーザーが整理した「世界を変えた日本の発明トップ10」を見てみよう。

No．10 ウォークマン（Walkman）

登場年：1979年

企業：ソニー

意義：

個人が音楽を持ち歩くという体験を初めて実現し、「パーソナルエンタメ時代」を切り開いた。

中国ネットユーザーの声：

「1970、80、90年代生まれの青春の象徴」

「当時ウォークマンを持っているとクラスで一番目立っていた」

「今ではレトロだが、“個人化・携帯性”という発想は今も続いている」 ウォークマン



No．9 絵文字（Emoji）

誕生年：1999年

発明者：栗田穣崇氏（NTTドコモ）

意義：

176個の記号から始まり、世界共通のビジュアル言語へと進化。

中国ネットユーザーの声：

「日本が始め、中国が発展させた」

「Emojiは“国際語”だが、中国のスタンプ文化はもっと豊か」

「表現力ではすでに中国の方が上」 絵文字



No．8 QRコード

発明年：1994年

企業：デンソー（開発者：原昌宏氏）

意義：

工業用途から、決済・交通・医療など日常生活の入り口へと進化。

中国ネットユーザーの声：

「日本が発明、中国が普及」

「QRコードなしでは今の生活は成り立たない」

「発明者は“鍵”を作り、中国は“無数の使い方”を生み出した」 QRコード



No．7 インスタントラーメン

発明年：1958年（袋麺）／1971年（カップ麺）

発明者：安藤百福氏

意義：

「手軽に温かい食事を得る」ことを可能にした。

中国ネットユーザーの声：

「学生寮、列車、残業…すべてを支えた」

「日本が発明し、中国が味を進化させた」

「安藤百福氏は神、康師傅は後継者」 インスタントラーメン



No．6 味の素（MSG）

発見年：1908年

科学者：池田菊苗氏

意義：

「うま味」という概念を定義し、食品産業に革命をもたらした。

中国ネットユーザーの声：

「かつては誤解されていたが、今は科学として認められている」

「中国料理の味を支えている」

「“有害説”を信じる人はもう少ない」 味の素



No．5 新幹線

開業年：1964年

意義：

世界初の高速鉄道として、現代交通の基準を確立。

中国ネットユーザーの声：

「先駆者として尊敬している」

「新幹線は師匠、中国高速鉄道はその弟子」

「だからこそ追いつき、追い越す努力が必要だった」 新幹線



No．4 DVD

登場年：1995〜96年

主導企業：ソニー、パナソニック、東芝など

意義：

家庭用エンタメを完全にデジタル化。

中国ネットユーザーの声：

「90年代の思い出」

「映画は2枚組ディスクだった」

「日本が規格を作り、中国が“別の使い方”を広めた（冗談交じり）」 DVD



No．3 炊飯器

登場年：1955年

企業：東芝

意義：

炊飯を自動化し、生活の質を大きく向上させた。

中国ネットユーザーの声：

「昔は日本製を買うために海外まで行った」

「今は中国ブランドでも十分高性能」 炊飯器



No．2 青色LED

技術確立：1990年代初頭

研究者：赤崎勇、天野浩、中村修二の各氏

意義：

白色LEDを実現し、照明とディスプレー技術を革新。

中国ネットユーザーの声：

「これは純粋な科学的偉業」

「日本が発明し、中国が世界中に広めた」

「ノーベル賞にふさわしい」 青色LED



No．1 カラオケ

誕生：1970年代初頭

発明者：井上大佑氏

意義：

一般の人が歌を楽しめる文化を生み、世界的な娯楽へ。

中国ネットユーザーの声：

「人類の夜の過ごし方を変えた」

「日本がカラオケを発明し、中国がKTV文化を作った」

「最も成功した日本の文化輸出の一つ」（レコードチャイナ編集部） カラオケ

