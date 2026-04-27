俳優の竹内涼真（33）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】竹内涼真のタトゥーチラ見え姿やきょうだい&愛犬との写真

これまでInstagramで仕事やプライベートなど、ありのままの姿を発信してきた竹内。2025年12月には、腰のタトゥーがチラ見えするNetflix映画「10DANCE」のオフショットを披露し、「振り幅えぐい！」「色気ありすぎだよ」と話題になっていた。

きょうだい&愛犬とのワイルドな姿に反響

2026年4月26日には、33歳の誕生日を迎えたことを報告。愛犬やきょうだいたちと写るワイルドな姿を公開し、「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とコメントした。

竹内の報告には、「10DANCE」で共にダブル主演を務めた俳優の町田啓太のほか、満島真之介、モデルの佐藤栞里らが「いいね！」を付けて祝福。ファンからも「いつもステキな時間を過ごせますように」「色気のオーラが弾けまくって、めまいがする」「画になる」「どの写真も幸せいっぱい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）