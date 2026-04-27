サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーで、現在は女子プロリーグ「ＷＥリーグ」の理事を務める海堀あゆみさん（３９）らが２７日、報知新聞社（東京・墨田区）を訪問し、２９日に行われるクラシエ杯決勝をＰＲした。運命の決勝は、Ｊ１川崎の本拠地・Ｕｖａｎｃｅ等々力スタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）で開催され、日テレ東京Ｖと大宮が対戦する。

なでしこジャパンの守護神としてＡ代表通算５３試合の出場を誇る海堀さんは、１１年のドイツＷ杯優勝、１２年のロンドン五輪銀メダル、１５年のカナダＷ杯準優勝に貢献。長年日本のゴールマウスを守り続けてきたことから、当然両チームのＧＫに注目する。

日テレ東京Ｖは２４年パリ五輪のバックアップメンバーのＧＫ大場朱羽（しゅう）、大宮は三菱重工浦和から期限付きで加入しているＧＫ福田史織がそれぞれ君臨。ともに２３歳の若き守護神として活躍している。海堀さんは「ＷＥリーグが出来てから、キーパーのレベルがめちゃくちゃ上がった」と指摘。「少し言い方は悪いが、女子サッカーは『これが入っちゃうの？』という印象があったかもしれないが、今は全然そんなことない。『いや、これ取れるの！？』となる。多分、この決勝で今までの女子サッカーのイメージはすごい変わるんじゃないかな」と続けた。

２４〜２５年シーズンのＷＥリーグ覇者の日テレ東京Ｖは選手層の厚さが持ち味。ＦＷ塩越柚歩、ＦＷ小林里歌子ら実績のある選手に加えて、ＭＦ真城美春ら次世代のスター候補、この日現役引退が発表されたＤＦ岩清水梓らベテラン選手も在籍する。海堀さんは「ベレーザは誰が出てくるか分からない。見所はたくさんある」と語った。

澤穂希さん、長谷川唯ら、数々の名選手を輩出した日テレ東京Ｖは日本女子サッカー界の名門だが、大宮はＷＥリーグの開幕にあたって創設され、クラブとしての歴史は浅い。男子チームも主要タイトルの獲得はなく、優勝すれば快挙となる。海堀さんは守備の要であるＤＦ乗松瑠華の名前を挙げながら「彼女中心に、この１年で大宮はゴール前が固くなった。体を一番張っているチームで、なかなかベレーザでも崩すのが難しい」と強調。攻撃の面でも「（斉藤夕真、西尾葉音の両ＦＷの）絡みに注目して欲しい。欲しいタイミングで点を取れるのが大宮の強み」と話した。大宮が優勝すれば、ＷＥリーグ主催の大会では初めて女性の監督（柳井里奈監督）がタイトルを取ることになる。

決勝には世界一メンバーの澤穂希さん、鮫島彩さん、阪口夢穂さんも来場。サッカー界以外からもお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎、「ＥＸＩＴ」のりんたろー。、兼近大樹らも大会を盛り上げる。当日は、女子サッカー普及のため、バック自由席は無料招待となる。