『ポケモン』30周年記念の多機能リュックと相棒タオルが可愛すぎる…コースターがセットになったアイテムも発売
サントリービバレッジ＆フードは、『ポケモン』の30周年を記念したコラボレーションの第1弾が、本日27日より開始した。
【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも
本取り組みでは、対象となるサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml〜680ml）を購入し、レシートをLINEで送付すると、抽選で50名にくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプの各特性をイメージした機能を備えた「多機能リュック」や、抽選で250名に相棒を肩にかけてお出かけができる「相棒タオル」が当たる。
24本購入で応募できる「多機能リュック」は4種類ある。くさタイプは、草むらを駆け回るシューズを収納できるシューズポケット付き。ほのおタイプとみずタイプは、保温・保冷機能付き。でんきタイプは、ピカっと光る反射板付き。また、「相棒タオル」は対象商品を4本購入で応募が可能。
さらに、『ポケモン』30周年を記念したオリジナルラバーコースター付きの『おうちドリンクバー パーティーパック』を、28日より全国で発売する。2024年4月に誕生した『おうちドリンクバー』は、ドリンクバーの作りたての美味しさ、楽しさを、おうちでも手軽に体験できる。今回『ペプシコーラ』『POPメロンソーダ』『C.C.レモン』『デカビタC』4品と、『ポケモン』オリジナルラバーコースターがセットになっている。
オリジナルラバーコースターは、歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場した“旅立ちの3匹”が描かれたデザインと、ピカチュウとイーブイが描かれたデザインの全4種がランダムで封入。
【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも
本取り組みでは、対象となるサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml〜680ml）を購入し、レシートをLINEで送付すると、抽選で50名にくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプの各特性をイメージした機能を備えた「多機能リュック」や、抽選で250名に相棒を肩にかけてお出かけができる「相棒タオル」が当たる。
さらに、『ポケモン』30周年を記念したオリジナルラバーコースター付きの『おうちドリンクバー パーティーパック』を、28日より全国で発売する。2024年4月に誕生した『おうちドリンクバー』は、ドリンクバーの作りたての美味しさ、楽しさを、おうちでも手軽に体験できる。今回『ペプシコーラ』『POPメロンソーダ』『C.C.レモン』『デカビタC』4品と、『ポケモン』オリジナルラバーコースターがセットになっている。
オリジナルラバーコースターは、歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場した“旅立ちの3匹”が描かれたデザインと、ピカチュウとイーブイが描かれたデザインの全4種がランダムで封入。